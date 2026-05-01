Ціни на один продукт пішли в круте піке: що можна купити значно дешевше

Коротко:
- В Україні знову подешевшали тепличні огірки
- Лише за тиждень ціни впали на 22%
- Це сталося через збільшення пропозиції на ринку
Ціни на тепличні огірки в Україні знижуються вже третій тиждень поспіль. Причиною є сезонне збільшення пропозиції овочів від вітчизняних виробників, а також невисокі темпи реалізації. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Наразі українські тепличні комбінати пропонують наявні обсяги огірка за цінами 40–70 грн/кг, що в середньому на 22% нижче, ніж наприкінці минулого тижня.
Аналітики додають, що виробники змушені знову знижувати відпускні ціни через збільшення пропозиції огірка на ринку. Крім того, додатковий тиск на ринок чинить зростання пропозиції продукції з плівкових теплиць.
"Тепличні огірки в Україні вже пропонуються до продажу майже за тими ж цінами, що й у відповідний період минулого року", - йдеться у повідомленні.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, на українському ринку продовжують дешевшати тепличні помідори. Причиною стало збільшення обсягів вибірки у тепличних господарствах майже по всій країні та зниження попиту в цьому сегменті.
Також в Україні вперше з початку лютого зросли відпускні ціни на ріпчасту цибулю. Вартість овоча зросла на 40% за тиждень.
Крім того, зросли ціни на гречку. Навіть за відсутності дефіциту гречки на ринку суттєвого зниження цін очікувати не варто.
Про джерело: EastFruit
EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.
