Несподіваний напад холоду: киян попередили про різку зміну погоди

У суботу, 2 травня, переважно без опадів, лише на півдні країни вдень невеликий дощ, повідомляють синоптики.
Як повідомляє Укргідрометцентр, у Києві 2 травня також без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 12-14° тепла.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 2 травня найвища температура вдень була 30,0 у 1934, 2018 рр., найнижча вночі -0,6 у 1962 р.
В Україні в неділю, 3 травня, сухо, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
У Києві 3 травня також опадів не прогнозується. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 17-19°.
Як писав Главред, синоптики назвали терміни, коли погода різко зміниться. Жителям Львівської області слід готуватися до перепадів температури та змін погоди.
Раніше синоптики попередили про зміну погоди. У Рівненській області погода залишиться відносно теплою і без значних опадів.
Більше новин:
- Настане похолодання і будуть опади: в Україні зміниться погода
- Погода різко зміниться: де в Україні пройдуть дощі зі снігом і похолоднішає
- У Харкові терміново оголосили I рівень небезпеки: яка погода буде в місті
