Брітні Спірс висунули суворе звинувачення: їй загрожує в'язниця

Інцидент стався майже два місяці тому, проте зараз розпочався юридичний розгляд.

Брітні Спірс висунули серйозне звинувачення

Американській співачці Брітні Спірс висунули звинувачення в керуванні автомобілем у стані сп'яніння — під впливом алкоголю та наркотичних речовин.

Як повідомляє Der Spiegel з посиланням на прокуратуру округу Вентура, артистці може загрожувати суворе покарання. Йдеться про інцидент, який стався близько двох місяців тому, проте лише зараз справа перейшла в юридичну площину.

Після тимчасового затримання правоохоронними органами щодо співачки було висунуто офіційне звинувачення. Очікується, що найближчим часом воно буде оголошено в суді.

При цьому подробиці, зокрема дані про кількість і тип заборонених речовин, поки не розкриваються. Також зазначається, що при подібній категорії справи особиста присутність обвинуваченої на засіданні не є обов'язковою: її може представляти адвокат.

За інформацією The New York Times, у Спірс є можливість укласти угоду з обвинуваченням. У такому випадку вона зможе уникнути реального тюремного терміну.

Як правило, якщо рівень алкоголю в крові невисокий і інцидент не призвів до аварії або травм, обвинувачені часто йдуть на подібні угоди. Зазвичай це передбачає умовне покарання, обов'язкове проходження програми лікування залежності, курси щодо запобігання водінню в нетверезому стані та сплату штрафу.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Раніше Главред повідомляв, що організатори Євробачення 2026 у Відні запровадили нові правила. Тепер під час конкурсу на концерт можна буде проносити лише вогнетривкі прапори.

Раніше також російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, можливо, таємно став батьком утретє.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Брітні Спірс Брітні Джин Спірс — американська поп-співачка, актриса, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

