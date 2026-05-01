Брітні Спірс висунули суворе звинувачення: їй загрожує в'язниця

Коротко:
- Брітні Спірс керувала автомобілем у стані алкогольного сп'яніння
- Спірс має можливість укласти угоду з обвинуваченням
Американській співачці Брітні Спірс висунули звинувачення в керуванні автомобілем у стані сп'яніння — під впливом алкоголю та наркотичних речовин.
Як повідомляє Der Spiegel з посиланням на прокуратуру округу Вентура, артистці може загрожувати суворе покарання. Йдеться про інцидент, який стався близько двох місяців тому, проте лише зараз справа перейшла в юридичну площину.
Після тимчасового затримання правоохоронними органами щодо співачки було висунуто офіційне звинувачення. Очікується, що найближчим часом воно буде оголошено в суді.
При цьому подробиці, зокрема дані про кількість і тип заборонених речовин, поки не розкриваються. Також зазначається, що при подібній категорії справи особиста присутність обвинуваченої на засіданні не є обов'язковою: її може представляти адвокат.
За інформацією The New York Times, у Спірс є можливість укласти угоду з обвинуваченням. У такому випадку вона зможе уникнути реального тюремного терміну.
Як правило, якщо рівень алкоголю в крові невисокий і інцидент не призвів до аварії або травм, обвинувачені часто йдуть на подібні угоди. Зазвичай це передбачає умовне покарання, обов'язкове проходження програми лікування залежності, курси щодо запобігання водінню в нетверезому стані та сплату штрафу.
Про особу: Брітні Спірс
Брітні Джин Спірс — американська поп-співачка, актриса, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".
