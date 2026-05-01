Аналог Patriot: ЗМІ про розробку Україною нової системи ППО

В Україні повідомили про переговори з компаніями європейського оборонного комплексу щодо створення нової системи ППО.

В Україні розробляють аналог Patriot

Послаблення Японією обмежень на експорт озброєння може стати відправною точкою для розширення військово-технічного співробітництва з Україною, зокрема у сфері ППО.

Посол Юрій Лутовинов зазначив, що мова йде не про швидкі рішення, а про складний і делікатний процес, що вимагає поступових і виважених кроків, повідомляє Reuters.

Одним із ключових напрямків діалогу може стати участь Японії у фінансуванні створення української системи протиповітряної оборони, порівнянної за можливостями з комплексом Patriot.

Водночас створення повноцінного аналога Patriot залишається вкрай складним завданням. Розробка систем, здатних ефективно перехоплювати балістичні цілі, — одне з найскладніших завдань в оборонній сфері, з яким впоралася лише обмежена кількість країн.

Що відомо про розробку аналога Patriot

Нещодавно розробник крилатої ракети "Фламінго" та дронів FP-1 і FP-2 компанія Fire Point повідомила про переговори з компаніями європейського ОПК щодо створення нової системи протиповітряної оборони та оголосила про плани перехопити першу балістичну ракету вже наприкінці 2027 року.

Також про намір відкрити напрямок ракетобудування нещодавно оголосили в компанії BlueBird Tech, там теж хочуть зробити власний аналог Patriot, зазначає Defence Express.

Раніше повідомлялося про те, що Держдеп США схвалив продаж Patriot для України. Держдеп повідомляє, що угода з Україною покращить здатність протистояти сучасним і майбутнім загрозам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що для посилення протиповітряної оборони Президент України Володимир Зеленський планує замовити у США додаткові 25 систем протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляв Главред, у Bloomberg повідомили про несподіваний дефіцит ППО для України. Активні бойові дії на Близькому Сході призвели до масового використання ракет-перехоплювачів.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

