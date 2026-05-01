"Прийняла для себе рішення": Мішина заговорила про вагітність та особисте життя

Актриса привідкрила завісу таємниці щодо своїх планів.

Ксенія Мішина — особисте життя

Відома українська актриса Ксенія Мішина відверто розповіла про свої плани щодо другої дитини. В інтерв'ю "ТСН Гламур" вона зізналася, чому тримає своє особисте життя в таємниці.

За словами Мішиної, вона мріє про ще одну дитину. Зараз актриса вже виховує 14-річного сина Платона.

Ксенія Мішина з сином Платоном

"Я дуже хочу другу дитину, я це зроблю без проблем. Звичайно, ми оберемо якийсь момент у нашому житті, але я це зроблю обов'язково", – заявила Ксенія.

Незважаючи на те, що знаменитість не соромиться говорити про свої сімейні плани, особисте життя вона тримає за сімома замками. Досвід публічних стосунків не припав зірці до смаку, тому про обранця вона розповість тільки після весілля.

Ксенія Мішина

"Я взагалі не говорю на особисті теми, але коли я вийду заміж – я обов'язково скажу… У мене вже був досвід, умовно кажучи, будувати стосунки в публічному полі. Але зараз я прийняла для себе рішення, що це дійсно залишиться тільки для мене. Я буду зберігати в цьому енергію", – поділилася Мішина.

Ксенія Мішина

Раніше Главред повідомляв, що Анастасія Приходько прокоментувала ситуацію після скасування свого виступу в Чернівцях, спричиненого мовними розбіжностями. Незважаючи на хвилю критики на свою адресу, артистка продовжує публічно захищати право на використання російської мови.

Також Потап і Настя Каменських офіційно підтвердили, що їхній спільний шлях завершився. Успішний музичний проєкт, який з часом перетворився на один із найбільш обговорюваних і знакових романів в українському шоу-бізнесі, закінчив своє існування.

Вас може зацікавити:

Про особу: Ксенія Мішина Ксенія Мішина — українська акторка та телеведуча. Найвідоміші роботи: Камілла в серіалі "Спокуса" та Лідія Шефер у "Крепостному". Була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" (2020). Переможниця проекту "Танці з зірками-6".

