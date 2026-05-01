Новий штраф для водіїв: за що можна отримати покарання і як його уникнути

Поліцейський може виявити лише очевидні порушення в експлуатації автомобіля, каже Олена Воронкова.

На водіїв можуть чекати нові штрафи

У разі запровадження нових правил ТО автомобілів в Україні водії можуть отримувати штраф

Поліцейські можуть на місці фіксувати відсутність проходження техогляду

Адвокат Олена Воронкова прокоментувала питання про те, що в разі введення нових правил техогляду автомобілів в Україні водії можуть отримувати штраф за непройдений техогляд або за керування несправним автомобілем.

"Так, але що стосується несправностей: довести їх на місці буває складно. Я маю на увазі, що поліцейський може виявити лише очевидні порушення — наприклад, відсутність габаритних вогнів, несправні фари, відсутність дзеркал або інші речі, які безпосередньо впливають на безпеку руху", — підкреслила вона в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначає, що більш складні технічні несправності автомобіля на місці визначити неможливо.

"У такому випадку поліцейський може лише зафіксувати відсутність проходження техогляду, скласти протокол і накласти штраф", — додала Воронкова.

Що буде зі штрафами у 2026 році: важливе попередження

У 2026 році система контролю дорожнього руху в Україні переживає масштабну трансформацію — одну з найпомітніших за останні роки. Як зазначає експерт і автор YouTube-каналу "АвтоТема", пріоритет зміщується від роботи патрулів до впровадження технологій автоматичного контролю.

Йдеться про розширення мережі "розумних" камер, які фіксуватимуть порушення не тільки на магістралях, а й у містах — на проблемних перехрестях і навіть у зонах паркування.

в Україні почав діяти закон про паркування водіїв з дітьми.

Раніше Главред писав про те, що має бути в машині у кожного українця. Які документи мати при собі, що має бути в багажнику і як підготувати автомобіль до зими — що допоможе уникнути штрафів і проблем на дорозі.

Про персону: Олена Воронкова Олена Воронкова — адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича. Спеціалізується на питаннях адміністративного, цивільного та транспортного права. Має практичний досвід у супроводі справ, пов’язаних із дорожньо-транспортними пригодами, оскарженням штрафів, захистом прав водіїв, а також консультуванням у сфері регулювання безпеки дорожнього руху. Бере участь у підготовці правових позицій, аналізі законодавчих змін і публічних обговореннях реформ у сфері транспорту. Регулярно коментує актуальні правові теми для медіа, зокрема питання відповідальності водіїв, процедур технічного огляду, страхування та адміністративної практики.

