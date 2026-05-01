Підвищення зарплат, нові контракти і демобілізація: Зеленський анонсував реформу армії

За словами президента, ключові напрямки вже узгоджені, а в травні буде визначено всі деталі.

https://glavred.net/ukraine/pidvishchennya-zarplat-i-novi-kontrakti-zelenskiy-anonsuvav-masshtabnu-reformu-armiji-10761203.html Посилання скопійоване

В Україні проведуть масштабну реформу армії

Головне з новини:

Укранським військовим планують підвищити виплати уже з червня

Піхотинцям запровадять спецконтракти до 400 тис грн

Контрактна система буде оновлюватися для поступового звільнення мобілізованих

відео дня

У п'ятницю, 1 травня, президент Володимир Зеленський оголосив про початок реформи української армії, яка має змінити систему управління, фінансування та комплектування військ. За його словами, ключові напрямки вже узгоджені, а в травні буде визначено всі деталі.

"У червні реформа стартує, і вже в червні повинні бути перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України", - підкреслив глава держави.

За словами Зеленського, одним із центральних рішень стане суттєве підвищення грошового забезпечення. Мінімальний рівень для тилових посад має становити не менше 30 тисяч гривень, а для бойових - у рази більше. Президент наголосив, що бойовий досвід, ефективність та участь у першій лінії мають стати ключовими критеріями для збільшення виплат.

Спеціальні контракти для піхоти

Також він зазначив, що окремий блок реформи стосується піхоти - військових, які тримають фронт. Для них готуються спеціальні контракти з виплатами від 250 до 400 тисяч гривень залежно від виконаних завдань. Зеленський підкреслив, що український піхотинець має відчувати реальну повагу держави, і доручив уряду забезпечити впровадження цих контрактів.

Оновлення контрактної системи та звільнення мобілізованих

Також, за словами президента, змінюється система комплектування підрозділів. Розширення контрактної служби має дозволити визначити чіткі терміни служби та розпочати поетапне звільнення тих, хто був мобілізований раніше.

Зеленський доручив військовому командуванню обговорити деталі з бойовими командирами та подати конкретний план уже наступного тижня, зокрема щодо графіка підвищених виплат. У цьому контексті він окремо наголосив: "Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб забезпечити визначені терміни служби".

Мобілізація - останні новини України

Як повідомляв Главред, керівник Офісу президента Крило Буданов говорив, що питання мобілізації – це не питання, яке з’явилося зненацька. Це стандартна проблема для країни, яка застосовує механізм мобілізації. На його думку, єдине, що можна спробувати реформувати, - це прояви нелюдського відношення.

Міністр оборони Михайло Федоров зауважив, що Міністерство оборони України готує комплексну реформу щодо поліпшення умов рекрутингу та служби в Силах оборони. Перші 10 із 30 проєктів у рамках однієї реформи майже готові до запуску.

Водночас голова фракції "Слуга народу" та член комітету з питань нацбезпеки і оборони Давид Арахамія заявляв, що реформа законодавства щодо мобілізації перебуває на фінальній стадії та буде представлена парламенту і суспільству впродовж місяця.

Про персону: Володимир Зеленський Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред