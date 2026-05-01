Підвищення зарплат, нові контракти і демобілізація: Зеленський анонсував реформу армії

Дар'я Пшеничник
1 травня 2026, 16:09
За словами президента, ключові напрямки вже узгоджені, а в травні буде визначено всі деталі.
В Україні проведуть масштабну реформу армії / Фото: Зеленський/ Telegram

Головне з новини:

  • Укранським військовим планують підвищити виплати уже з червня
  • Піхотинцям запровадять спецконтракти до 400 тис грн
  • Контрактна система буде оновлюватися для поступового звільнення мобілізованих

У п'ятницю, 1 травня, президент Володимир Зеленський оголосив про початок реформи української армії, яка має змінити систему управління, фінансування та комплектування військ. За його словами, ключові напрямки вже узгоджені, а в травні буде визначено всі деталі.

"У червні реформа стартує, і вже в червні повинні бути перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України", - підкреслив глава держави.

За словами Зеленського, одним із центральних рішень стане суттєве підвищення грошового забезпечення. Мінімальний рівень для тилових посад має становити не менше 30 тисяч гривень, а для бойових - у рази більше. Президент наголосив, що бойовий досвід, ефективність та участь у першій лінії мають стати ключовими критеріями для збільшення виплат.

Спеціальні контракти для піхоти

Також він зазначив, що окремий блок реформи стосується піхоти - військових, які тримають фронт. Для них готуються спеціальні контракти з виплатами від 250 до 400 тисяч гривень залежно від виконаних завдань. Зеленський підкреслив, що український піхотинець має відчувати реальну повагу держави, і доручив уряду забезпечити впровадження цих контрактів.

Оновлення контрактної системи та звільнення мобілізованих

Також, за словами президента, змінюється система комплектування підрозділів. Розширення контрактної служби має дозволити визначити чіткі терміни служби та розпочати поетапне звільнення тих, хто був мобілізований раніше.

Зеленський доручив військовому командуванню обговорити деталі з бойовими командирами та подати конкретний план уже наступного тижня, зокрема щодо графіка підвищених виплат. У цьому контексті він окремо наголосив: "Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб забезпечити визначені терміни служби".

Мобілізація - останні новини України

Як повідомляв Главред, керівник Офісу президента Крило Буданов говорив, що питання мобілізації – це не питання, яке з’явилося зненацька. Це стандартна проблема для країни, яка застосовує механізм мобілізації. На його думку, єдине, що можна спробувати реформувати, - це прояви нелюдського відношення.

Міністр оборони Михайло Федоров зауважив, що Міністерство оборони України готує комплексну реформу щодо поліпшення умов рекрутингу та служби в Силах оборони. Перші 10 із 30 проєктів у рамках однієї реформи майже готові до запуску.

Водночас голова фракції "Слуга народу" та член комітету з питань нацбезпеки і оборони Давид Арахамія заявляв, що реформа законодавства щодо мобілізації перебуває на фінальній стадії та буде представлена парламенту і суспільству впродовж місяця.

Вас може зацікавити:

Про персону: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012).

Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

"Противник використовує труби": окупантам вдалося просунутися в Куп'янську

"Противник використовує труби": окупантам вдалося просунутися в Куп'янську

17:54Фронт
Понад 20 вибухів та пожежі у місті: наслідки атаки на Тернопіль

Понад 20 вибухів та пожежі у місті: наслідки атаки на Тернопіль

17:24Війна
Удари вглиб РФ: Зеленський про втрати Росії від українських "далекобійних санкцій"

Удари вглиб РФ: Зеленський про втрати Росії від українських "далекобійних санкцій"

16:31Україна
Росія офіційно приєднала до себе 1,5 млн км² території Китаю: як так сталось та коли

Росія офіційно приєднала до себе 1,5 млн км² території Китаю: як так сталось та коли

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці учня за партою за 14 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці учня за партою за 14 с

Одна склянка порошку в злив - як за ніч позбутися жиру та бруду в трубах

Одна склянка порошку в злив - як за ніч позбутися жиру та бруду в трубах

"Я не змогла": Зеленська відверто розповіла про свій провал

"Я не змогла": Зеленська відверто розповіла про свій провал

Гороскоп на травень 2026: кому кінець весни відкриє новий шлях і принесе важливі відповіді

Гороскоп на травень 2026: кому кінець весни відкриє новий шлях і принесе важливі відповіді

Останні новини

18:15

Небезпечна звичка: які продукти не можна розігрівати наступного дня

17:54

"Противник використовує труби": окупантам вдалося просунутися в Куп'янську

17:46

LELEKA вперше показала, як виступатиме на Євробаченні 2026: "Час привідкривати"

17:41

Знаки зодіаку, які мають вроджену здатність: у чому полягає їхня сила

17:24

Понад 20 вибухів та пожежі у місті: наслідки атаки на ТернопільФото

Чи забиратимуть несправні авто, як у Європі: Олена Воронкова - про обовʼязковий техоглядЧи забиратимуть несправні авто, як у Європі: Олена Воронкова - про обовʼязковий техогляд
17:20

Як витрачати менше на бензин і дизель: водіям розкрили головну хитрістьВідео

17:14

Врожай буде: як допомогти полуниці відновитися після заморозків

17:09

"Прийняла для себе рішення": Мішина заговорила про вагітність та особисте життя

17:09

Ріанна у "вишеньках" продемонструвала фігуру після третіх пологів

17:01

Туапсе знову у диму та вогні: у СБУ підтвердили четвертий удар за останні два тижніВідео

16:51

Температурний стрибок до +21: коли на Тернопільщину прийде потепління

16:42

Земля "розколюється": вчені продемонстрували процес руйнування під водою

16:40

Мало хто знає: яка прихована функція в пралці зробить одяг в рази чистішим

16:31

Удари вглиб РФ: Зеленський про втрати Росії від українських "далекобійних санкцій"

16:16

Брітні Спірс висунули суворе звинувачення: їй загрожує в'язниця

16:14

Ціни на один продукт пішли в круте піке: що можна купити значно дешевше

16:09

Підвищення зарплат, нові контракти і демобілізація: Зеленський анонсував реформу армії

15:58

Долар обвалився, а євро стрімко летить угору: новий курс валют на 4 травня

15:57

"Я не зручна": Приходько різко висловилася після бойкоту та скасування концерту

15:44

Коли дуже голодний: пес вирішив "з’їсти" стейк з екрану телевізораВідео

15:40

Безпілотники пролетіли 1700 км: росіяни втратили одразу кілька літаків

15:32

Насунулася 5-бальна магнітна буря: коли вона закінчиться

15:20

"Витівки Бедроса": Кіркоров здав тест ДНК на спорідненість із братом-двійником

15:14

Цікава головоломка із сірниками, яку діти розв’язують швидше за дорослих

15:00

Енн Гетевей оригінально підтримала Україну в розпал прем'єри "Диявол носить Прада 2"

14:34

Відлякує равликів та слимаків: яку рослину потрібно посадити в садуВідео

14:27

Україна має намір підписати договір про вступ до ЄС: Качка назвав терміни

14:16

В Україні різко пригріє, але ненадовго: названо дату нового похолодання

13:55

Вид на мільйон: українець купив дачу біля річки за ціну смартфонаВідео

13:30

Скільки насправді зберігається фарш у холодильнику: відповідь точно здивує

13:24

Тернопіль під масованою атакою "Шахедів": у місті лунають вибухи

13:19

Київстар ТБ презентує продовження original-серіалу — "Другий Вітя" — премʼєра вже завтра, 2 травня

13:09

У Харкові оголошено II рівень небезпеки: яка погода в місті буде на вихідних

12:58

Лорак із донькою підлещувалися до Кіркорова: жалюгідне відеоВідео

12:40

"Ми не пара": Потап і Настя Каменських оголосили про розлучення

12:24

Як заробити гроші на сонячних батареях: маловідомий трюк

12:17

Пригріє до +25°: майже літня спека накриє Рівненщину, синоптики назвали дату

12:09

Китайський гороскоп на завтра, 2 травня: Бикам — щедрість, Кролям — чуйність

12:05

Що потрібно зробити з грошима у свято 2 травня: прикмети

12:01

Знайдуть спільну мову з усіма: в які місяці народжуються справжні екстраверти

11:57

Три знаки зодіаку чекає на несподіваний успіх найближчим часом - хто вони

11:50

Гороскоп Таро на завтра, 2 травня: Левам — почати, Тельцям — працювати над помилками

11:44

Шукали століттями: археологи зробили "абсолютно приголомшливе" відкриття

11:43

"Табуни" Шахедів атакували Україну: РФ підняла в повітря Ту-95

11:28

Популярна українська співачка розповіла, як схудла на 33 кг: назвала свою помилку

11:20

Найкращі сусіди для базиліку: що посадити поруч, щоб овочі стали смачнішимиВідео

11:13

Цвіль і жовтизна на швах зникнуть миттєво: що потрібно нанести на плиткуВідео

10:59

"Весняне загострення": MELOVIN пішов "у всі тяжкі" після розриву з нареченим

10:49

"Членство — це не подарунок": FT з’ясувала, що ускладнює процес вступу України до ЄС

10:35

Марайя Керрі показала своїх дорослих дітей-близнюків

