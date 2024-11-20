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Військовий арсенал ледь не злетів у повітря: дрони атакували Новгородську область

Даяна Швець
20 листопада 2024, 08:27
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За повідомленнями місцевих жителів, БпЛА летіли у напрямку військової бази, а після вибухів – влада почала евакуацію.
Беспилотник, взрыв в РФ
В Новгородській області прозвучали вибухи / Колаж: Главред, скріншот, фото: Укрінформ

Про що йдеться:

  • В Новгородській області місцеві здригнулись від сильних вибухів
  • Влада РФ оголосила про евакуацію жителів Котово до сусіднього селища

Уночі 20 листопада у селищі Котово Новгородської області росіяни панікували через атаку дронів. За даними місцевого Telegram-каналу Astra, попередньо, було атаковано 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) міноборони РФ.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко також підтвердив, що БПЛА атакували 13-й арсенал ГРАУ у Новгородській області, поблизу Котово.

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"Це орієнтовно 680 км від кордону з Україною. На 13-му арсеналі ГРАУ зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ "Град", "Смерч" та "Ураган", також ракети "Іскандер", кндрівські KN23, зенітні ракети до С-300,С-400, і боєприпаси для комплексу "Тор", - заявив він.

Військовий арсенал ледь не злетів у повітря: дрони атакували Новгородську область

У мережі з’явилися повідомлення про те, що вночі 20 листопада в селищі Котово було неспокійно. Спершу місцеві жителі розповідали про атаку безпілотників, а згодом стали чутними постріли. Очевидно, російські сили ППО намагалися збити дрони, але це не дало бажаних результатів.

Пізніше у селищі Котово, розташованому в Новгородській області, поблизу військової бази пролунав потужний вибух. У мережі стверджують, що метою атаки дронів став 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Росії.

Військовий арсенал ледь не злетів у повітря: дрони атакували Новгородську область
Українські ракети – інфографіка / Инфографика: Главред

Тим часом місцева влада оголосила про евакуацію жителів Котово до сусіднього селища Кулотіно.

Удар безпілотниками по регіону підтвердив губернатор області Андрій Нікітін, проте не повідомив про руйнування. Він стверджує, що жертв і постраждалих немає.

Своєю чергою Міноборони країни-агресора заявило про перехоплення і "знищення" 44 українських БПЛА літакового типу. За їхніми даними, начебто 20 із них —над Новгородською областю, решта — над територією Курської, Орловської, Бєлгородської, Тульської, Тверської, Брянської, Смоленської та два — над Московською областю.

Вибухи в Росії - що відомо

Ввечері 19 листопада у РФ повідомили про прильоти після атаки безпілотників. Потужні вибухи прозвучали одразу у двох областях - в Бєлгородській і Воронезькій.

Нещодавно Главред писав, що БпЛА атакували кілька спиртзаводів у РФ. У Воронезькій області РФ робить ракетне та авіаційне паливо, вибухові речовини, стверджує голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Окрім цього, у листопаді в Криму та областях РФ також прозвучали вибухи. Найбільш голосно звуки були чутні в Сімферополі, Сімферопольському та Червоногвардійському районах.

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Що таке ГРАУ

ГРАУ - це Головне ракетно-артилерійське управління міністерства оборони країни-агресора РФ, підпорядковане заступнику міністра оборони Росії.

Арсенали ГРАУ - це спеціалізовані склади, де зберігаються боєприпаси, військові матеріали та техніка.

Росіяни зазначають, що прообраз ДРАУ - "пушкарський наказ" - заснував Іван Грозний, один з улюблених персонажів російського диктатора Путіна.

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