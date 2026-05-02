Переговорники Трампа раптово відмовилися їхати в Україну: ЗМІ з’ясували причину

Американські переговорники, яких запросили до України, не поспішають із візитом

Стів Віткофф, Джаред Кушнер

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито планували візит до України, але поїздка досі відкладається.

Причиною цього називають те, що у Вашингтоні не вірять у можливість прогресу в мирних переговорах, пише Kyiv Independent з посиланням на обізнані джерела.

За даними видання, американські переговорники, яких запросили в Україну, не поспішають з візитом, оскільки у Вашингтоні зростають побоювання, що відновлення мирних переговорів може знову не принести відчутних результатів, а лише підтвердити безвихідь.

За словами джерела видання, візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера мав стати не просто жестом доброї волі (вони неодноразово відвідували Москву, але жодного разу не були в Києві), він задумувався як поштовх до відновлення тристоронньої дипломатії між Україною, Росією та США. Очікувалося, що вони спочатку приїдуть до Києва, а потім — до Москви.

Серед інших причин, які можуть затримати візит, — залученість США до війни з Іраном, а також логістичні труднощі (нібито Віткоффу буде непросто подолати довгий шлях поїздом).

Американське джерело повідомило виданню, що питання про візит залишається відкритим, але "він ще не підтверджений".

Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про нібито готовність російського диктатора Володимира Путіна до переговорів з Володимиром Зеленським, але тільки на етапі завершального оформлення домовленостей. Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що такі заяви спрямовані не стільки на Україну, скільки на зовнішніх геополітичних гравців.

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що веде "хороші" переговори з президентом України Володимиром Зеленським і з диктатором РФ Володимиром Путіним. При цьому Трамп повторив свою заяву про "ненависть між Путіним і Зеленським".

"Ненависть між президентом Путіним і президентом Зеленським – це смішно. Це божевілля. А ненависть – це погана річ. Ненависть – це погана річ, коли ти намагаєшся щось вирішити, але це трапиться", – додав він.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: The Kyiv Independent The Kyiv Independent — англомовне українське онлайн-ЗМІ, засноване в листопаді 2021 року, за три місяці до російського вторгнення в Україну у 2022 році, колишніми співробітниками Kyiv Post та медіа-консалтингової компанії Jnomics Media, повідомляє Вікіпедія.

