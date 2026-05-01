Температурний стрибок до +21: коли на Тернопільщину прийде потепління

Синоптики попередили, що вночі все ще можливі заморозки.

Погода в Тернопільській області на вихідних, 2 та 3 травня, буде переважно хмарною. Опадів синоптики не прогнозують, а вдень температура значно підвищуватиметься. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода в Тернополі 2 травня

У суботу прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер північно - східний, 2 – 7 м/с.

Температура повітря по області вночі 0…+5 градусів, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0…-5 градусів, а вдень очікується +9…+14 градусів.

В місті Тернополі температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +4 градусів, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0…-2 градуси, вдень повітря прогріється до +11…+13 градусів.

Крім того, через заморозки по всій області оголошено І рівень небезпечності - жовтий.

Погода в Тернополі 3 травня

У неділю на Тернопільщині очікується малохмарна погода, теж без опадів. Вітер змінних напрямків, 2 – 7 м/с.

Температура повітря вночі складатиме +1…+6 градусів, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0…-3 градуси, а вдень температура підніметься до +16…+21 градуса.

Як повідомляв Главред, у суботу та неділю, 2 травня та 3 травня, у Харкові та області прогнозуються заморозки, оголошено II рівень небезпеки.

У перші дні травня на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. В область нарешті прийде довгоочікуване потепління з поступовим підвищенням температури до 20-25 градусів тепла.

У Дніпрі перші травневі вихідні пройдуть під знаком прохолодної, але переважно сухої погоди. Після нічних заморозків наприкінці квітня температура поступово підвищуватиметься, а опади будуть малоймовірними, що відповідає загальній тенденції початку травня в регіоні.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

