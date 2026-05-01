Довгоочікуване тепло увірветься на Житомирщину: коли прогріє до +25°

Синоптики попереджають, що 2–3 травня на території області переважатиме висока пожежна небезпека.

Після різкого похолодання Житомирщина входить у тепліший період: найближчі вихідні та початок наступного тижня пройдуть без опадів, із поступовим зростанням температури та підвищеною пожежною небезпекою. Про це у коментарі Житомир.info повідомили у Житомирському обласному центрі з гідрометеорології.

У суботу, 2 травня, погода залишатиметься спокійною. У Житомирі очікується хмарність із проясненнями, без дощу, зі слабким вітром 3–8 м/с. Нічна температура становитиме 1–3° тепла, вдень повітря прогріється до 13–15°. По області ситуація подібна, хоча місцями на ґрунті можливі заморозки 0–2°. Вдень стовпчики термометрів покажуть 11–16°.

У неділю, 3 травня, встановиться мінлива хмарність і збережеться суха погода. Південно-західний вітер посилиться до 5–10 м/с. Ніч буде теплішою - 4–9°, а вдень температура підніметься до 18–23°, що стане першим по-справжньому весняним потеплінням після холодного тижня.

Понеділок, 4 травня, принесе ще більше тепла. За прогнозом, буде малохмарно та сухо, із південним вітром 5–10 м/с. Вночі очікується 4–9°, а вдень - уже 20–25°.

Синоптики попереджають: 2–3 травня на території області переважатиме висока пожежна небезпека (4 клас), а 3 травня в північних районах місцями зросте до надзвичайної (5 клас). Через суху погоду та вітер ризики займання залишаються підвищеними.

Як повідомляв Главред, у суботу та неділю, 2 травня та 3 травня, у Харкові та області прогнозуються заморозки, оголошено II рівень небезпеки.

У перші дні травня на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. В область нарешті прийде довгоочікуване потепління з поступовим підвищенням температури до 20-25 градусів тепла.

У Дніпрі перші травневі вихідні пройдуть під знаком прохолодної, але переважно сухої погоди. Після нічних заморозків наприкінці квітня температура поступово підвищуватиметься, а опади будуть малоймовірними, що відповідає загальній тенденції початку травня в регіоні.

Вас також може зацікавити:

