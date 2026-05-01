"Я не зручна": Приходько різко висловилася після бойкоту та скасування концерту

Співачка викликала резонанс своїми заявами щодо російської мови.

Анастасія Приходько — скасування концерту

Анастасія Приходько зробила заяву після мовного скандалу

Скандальна українська артистка Анастасія Приходько зробила заяву після мовного скандалу, який призвів до скасування її концерту в Чернівцях. Співачка висловилася у своєму Facebook.

За словами Приходько, вона не збирається підлаштовуватися під думку оточуючих. Незважаючи на неодноразову критику з боку українського суспільства, вона продовжує відстоювати публічне використання російської мови, називаючи її "київською".

"Я не зручна. І не буду. Не підлаштовуюся. Не мовчу, коли треба говорити. Не посміхаюся тим, хто вчора поливав брудом, а сьогодні робить вигляд "своїх". Мене не цікавлять стандарти "як правильно". Тому що це "правильно" змінюється щодня — під страх, під натовп, під хайп. А я так не живу", — заявила Анастасія.

Знаменитість також зазначила, що не боїться висловлювати свою думку вголос і бути незручною, тому не відступить від своєї позиції.

"Хочете зручних? Шукайте тих, хто киває головою і боїться сказати зайве слово. Я — не з таких. Я говорю прямо. І якщо комусь це ріже слух — значить, правда влучила в ціль. Мене можна не любити. Мене можна критикувати. Але ламати під себе — ні. Не вийде. Бо я не зручна. І не буду", — висловилася Приходько.

Про особу: Анастасія Приходько Анастасія Приходько — українська співачка, авторка пісень, громадська та політична діячка, заслужена артистка України. У 2007 році брала участь у шоу російського Першого каналу "Фабрика зірок 7", в якому посіла перше місце, після чого розпочала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Представляла Росію, яка напала на Україну, на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фінальній частині конкурсу посіла 11-те місце. За даними Вікіпедії, у жовтні 2018 року оголосила про відхід зі сцени. 24 лютого 2021 року відбулося повернення на естраду.

