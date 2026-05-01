В Україні повернуть обов'язковий технічний огляд для легкових автомобілів: названо терміни

Ми вже частково в цьому процесі, залишилося лише уточнити деталі, — каже адвокат.

Коли в Україні запровадять обов'язковий технічний огляд для легкових автомобілів

Повернення обов'язкового технічного огляду для легкових автомобілів в Україні може відбутися дуже швидко, незважаючи на те, що необхідно врегулювати законодавство, підготувати станції та інфраструктуру.

Про це в інтерв'ю Главреду розповіла адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова.

За її словами, з точки зору нормативного регулювання ми вже частково в цьому процесі, залишиться лише уточнити деталі.

"На кого поширюються вимоги, які будуть порушення і яка відповідальність за них. Багато що залежить від того, наскільки жорсткими будуть ці вимоги і наскільки ретельно наші партнери контролюватимуть їх виконання", — каже адвокат.

Вона зазначила, що стосовно інфраструктури — тут питання складніше.

"Йдеться про самі станції, їхню кількість, оснащення, впровадження фото- та відеофіксації, проходження акредитації. Все це вимагає часу. Якщо система запрацює відразу і масово, тобто всі одночасно підуть проходити техогляд, це може створити навантаження і затягнути процес.Як показує практика в інших сферах, наприклад, при введенні іспитів на знання української мови, у перші один-два місяці спостерігався найбільший наплив людей — і ті, хто звернувся відразу, швидко вирішили свої питання. Далі процес поступово стабілізувався", — зазначила адвокат.

Воронкова підкреслила, що тут багато що залежить від того, наскільки суворим буде контроль і як швидко станції техогляду зможуть адаптуватися, питання залишається відкритим.

Про особу: Олена Воронкова Олена Воронкова — адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича. Спеціалізується на питаннях адміністративного, цивільного та транспортного права. Має практичний досвід ведення справ, пов’язаних із дорожньо-транспортними пригодами, оскарженням штрафів, захистом прав водіїв, а також консультуванням у сфері регулювання безпеки дорожнього руху. Бере участь у підготовці правових позицій, аналізі законодавчих змін та публічних обговореннях реформ у сфері транспорту. Регулярно коментує актуальні правові теми для ЗМІ, зокрема питання відповідальності водіїв, процедур технічного огляду, страхування та адміністративної практики.

