Пошкоджені будинки, є постраждалі: наслідки атаки на Рівненщину

Вже відомо, що внаслідок атаки постраждали щонайменше 5 людей.

РФ атакувала Шахедами Рівненську область

Що відомо:

РФ атакувала Україну "Шахедами"

Рівненська область була під атакою дронів

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та машини

Російські окупанти атакували Рівненську область ударними дронами типу "Шахед". Внаслідок атаки пошкоджені автомобілі та житловий будинок. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Внаслідок повітряної атаки був пошкоджений житловий будинок в обласному центрі. Після влучання загорілась покрівля на площі 100 квадратних метрів.

"За попередньою інформацією, обійшлося без людських жертв", - зазначив Коваль.

Згодом стало відомо, що також був пошкоджений багатоквартирний будинок у Дубні. Та вилетіли вікна. Також були пошкоджені три автівки та цивільна інфраструктура.

"Маємо 5 поранених. 4 з них у лікарні. Наразі працюю у Дубні. З усіма службами перебуваю на постійному зв'язку", - йдеться у повідомленні.

Обстріл України 1 травня - останні новини

Як повідомляв Главред, 1 травня "табуни" Шахедів атакували Україну. Російські ударні дрони помічені в околицях Києва, а також у небі над іншими областями. Також монітори зафіксували зліт стратегічної авіації РФ. Два Ту-95МС злетіли з аеродрому "Оленя" і вирушили в напрямку Саратовської області. Ту-160 злетів з аеродрому "Українка". Незабаром стало відомо, що Ту-160 здійснив посадку на аеродромі "Енгельс-2" у Саратовській області. Імовірно, Ту-95МС летіли з метою передислокації.

БПЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

Згодом повідомлялося про те, що Тернопіль під масованою атакою "Шахедів". У мережі повідомляють, що дрони літають над містом дуже низько. Там уже пролунало багато вибухів. "Шахади" один за одним били по місту.

Пізніше влада розповіла про наслідки атаки на Тернопіль. У місті пролунало понад 20 вибухів. Зафіксовані влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти. Вже відомо про 10 поранених. Серед них є люди, які перебувають у важкому стані. На щастя, загиблих немає.

