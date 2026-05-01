"Спроба дипломатичного маневру": Сибіга розкрив істині мотиви РФ щодо перемир'я на 9 травня

Дар'я Пшеничник
1 травня 2026, 20:12
Очільник українського МЗС наголосив, російські заяви не мають нічого спільного з реальними дипломатичними кроками.

Чи отримувала Україна офіційну пропозицій від РФ щодо припинення вогню / Колаж: Главред, фото: МЗС України, скріншот

Головне з новини:

  • Україна не отримувала пропозицій щодо перемир’я
  • Заяви РФ - це маніпуляція перед США
  • Київ наполягає на реальному мирі

Україна публічно спростувала заяви Москви про нібито ініціативу щодо перемир’я на 9 травня, назвавши їх інформаційним маневром, спрямованим передусім на Вашингтон. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи чергову заяву російської сторони, пише РБК-Україна.

За словами глави МЗС, Київ не отримував жодних офіційних звернень від РФ щодо припинення вогню. Він підкреслив, що російські заяви не мають нічого спільного з реальними дипломатичними кроками.

"Це чергове намагання росіян сподобатися американцям. Показати "якийсь елемент конструктивізму". Президент України чітко сказав, що на сьогодні українська сторона жодних пропозицій від них не отримувала", - наголосив Сибіга.

Україна наполягає на реальному мирі, а не на жестах для картинки

Міністр нагадав, що Київ неодноразово заявляв про готовність до безумовного припинення вогню, якщо це стане кроком до завершення війни та встановлення стійкого миру. Водночас він підкреслив, що Росія систематично порушує навіть ті паузи, які сама ж і пропонує.

"А ці всі якісь маніпулятивні перемир’я, які потім не дотримуються тим же, хто ініціює, росіянами, - це спроба грубого дипломатичного маневру. І друге - це піар-акція, спрямована на внутрішню аудиторію з цими парадами мракобєсія", - заявив глава МЗС.

Сибіга наголосив, що фокус міжнародних партнерів має залишатися на тому, як завершити повномасштабну війну, а не на інформаційних жестах, які Москва намагається подати як миролюбні.

Перемир'я 9 травня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 29 квітня кремлівський диктатор Путін сказав президенту США Трампу про готовність оголосити перемир'я на період Дня Перемоги.

Згодом президент Володимир Зеленський відреагував на пропозицію Путіна щодо припинення вогню 9 травня. Українські представники зв'яжуться з командою США, щоб уточнити деталі.

В ЦПД РНБО також зазначили, що Путін пропонує короткочасне перемир’я на 9 травня, однак це пов’язано радше з побоюваннями за проведення пропагандистського параду, ніж із реальним прагненням до деескалації війни.

Вас може зацікавити:

Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Пошкоджені будинки, є постраждалі: наслідки атаки на Рівненщину

Пошкоджені будинки, є постраждалі: наслідки атаки на Рівненщину

19:11Війна
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці учня за партою за 14 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці учня за партою за 14 с

Цікава головоломка із сірниками, яку діти розв’язують швидше за дорослих

Цікава головоломка із сірниками, яку діти розв’язують швидше за дорослих

"Я не змогла": Зеленська відверто розповіла про свій провал

"Я не змогла": Зеленська відверто розповіла про свій провал

Китайський гороскоп на завтра, 2 травня: Бикам — щедрість, Кролям — чуйність

Китайський гороскоп на завтра, 2 травня: Бикам — щедрість, Кролям — чуйність

Гороскоп на травень 2026: кому кінець весни відкриє новий шлях і принесе важливі відповіді

Гороскоп на травень 2026: кому кінець весни відкриє новий шлях і принесе важливі відповіді

Останні новини

21:32

Півмільйона знищених росіян: оприлюднено колосальні втрати РФ в Україні

21:10

У двох великих містах посилять протиповітряну оборону — Зеленський

20:38

"Нафту скидають дрони": у РФ зганьбилися заявою про палаюче Туапсе

20:35

Мурахи зникнуть до ранку: простий домашній спосіб працює за одну нічВідео

20:12

"Спроба дипломатичного маневру": Сибіга розкрив істині мотиви РФ щодо перемир'я на 9 травня

Чи забиратимуть несправні авто, як у Європі: Олена Воронкова - про обовʼязковий техоглядЧи забиратимуть несправні авто, як у Європі: Олена Воронкова - про обовʼязковий техогляд
20:02

Живий двійник Прип’яті: як виглядає наймолодше місто України

19:36

Аналог Patriot: ЗМІ про розробку Україною нової системи ППО

19:31

Орхідея буде гнутися під вагою квітів: чим її достатньо полити

19:29

"В односторонньому порядку": Приватбанк "накручує" кредити без відома клієнтів

Реклама
19:11

Пошкоджені будинки, є постраждалі: наслідки атаки на Рівненщину

19:10

Атаки дронів б'ють рекорди: Коваленко розповів, як змінюється тактика РФПогляд

19:00

Навіщо кидати лід в унітаз: незвичний, але дієвий трюк

18:45

"Кріт" у тилу Ахмата та удар по псковських десантниках: що відбувається на фронтіВідео

18:37

Туалетний папір втрачає свою популярність: що відбувається

18:27

Довгоочікуване тепло увірветься на Житомирщину: коли прогріє до +25°

18:15

Небезпечна звичка: які продукти не можна розігрівати наступного дня

17:54

"Противник використовує труби": окупантам вдалося просунутися в Куп'янську

17:46

LELEKA вперше показала, як виступатиме на Євробаченні 2026: "Час привідкривати"

17:41

Знаки зодіаку, які мають вроджену здатність: у чому полягає їхня сила

17:24

Понад 20 вибухів та пожежі у місті: наслідки атаки на ТернопільФото

Реклама
17:20

Як витрачати менше на бензин і дизель: водіям розкрили головну хитрістьВідео

17:14

Врожай буде: як допомогти полуниці відновитися після заморозків

17:09

"Прийняла для себе рішення": Мішина заговорила про вагітність та особисте життя

17:09

Ріанна у "вишеньках" продемонструвала фігуру після третіх пологів

17:01

Туапсе знову у диму та вогні: у СБУ підтвердили четвертий удар за останні два тижніВідео

16:51

Температурний стрибок до +21: коли на Тернопільщину прийде потепління

16:42

Земля "розколюється": вчені продемонстрували процес руйнування під водою

16:40

Мало хто знає: яка прихована функція в пралці зробить одяг в рази чистішим

16:31

Удари вглиб РФ: Зеленський про втрати Росії від українських "далекобійних санкцій"

16:16

Брітні Спірс висунули суворе звинувачення: їй загрожує в'язниця

16:14

Ціни на один продукт пішли в круте піке: що можна купити значно дешевше

16:09

Підвищення зарплат, нові контракти і демобілізація: Зеленський анонсував реформу армії

15:58

Долар обвалився, а євро стрімко летить угору: новий курс валют на 4 травня

15:57

"Я не зручна": Приходько різко висловилася після бойкоту та скасування концерту

15:44

Коли дуже голодний: пес вирішив "з’їсти" стейк з екрану телевізораВідео

15:40

Безпілотники пролетіли 1700 км: росіяни втратили одразу кілька літаків

15:32

Насунулася 5-бальна магнітна буря: коли вона закінчиться

15:20

"Витівки Бедроса": Кіркоров здав тест ДНК на спорідненість із братом-двійником

15:14

Цікава головоломка із сірниками, яку діти розв’язують швидше за дорослих

15:00

Енн Гетевей оригінально підтримала Україну в розпал прем'єри "Диявол носить Прада 2"

Реклама
14:34

Відлякує равликів та слимаків: яку рослину потрібно посадити в садуВідео

14:27

Україна має намір підписати договір про вступ до ЄС: Качка назвав терміни

14:16

В Україні різко пригріє, але ненадовго: названо дату нового похолодання

13:55

Вид на мільйон: українець купив дачу біля річки за ціну смартфонаВідео

13:30

Скільки насправді зберігається фарш у холодильнику: відповідь точно здивує

13:24

Тернопіль під масованою атакою "Шахедів": у місті лунають вибухи

13:19

Київстар ТБ презентує продовження original-серіалу — "Другий Вітя" — премʼєра вже завтра, 2 травня

13:09

У Харкові оголошено II рівень небезпеки: яка погода в місті буде на вихідних

12:58

Лорак із донькою підлещувалися до Кіркорова: жалюгідне відеоВідео

12:40

"Ми не пара": Потап і Настя Каменських оголосили про розлучення

