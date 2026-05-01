'Спроба дипломатичного маневру': Сибіга розкрив істині мотиви РФ щодо перемир'я на 9 травня

Очільник українського МЗС наголосив, російські заяви не мають нічого спільного з реальними дипломатичними кроками.

Чи отримувала Україна офіційну пропозицій від РФ щодо припинення вогню

Головне з новини:

Україна не отримувала пропозицій щодо перемир’я

Заяви РФ - це маніпуляція перед США

Київ наполягає на реальному мирі

Україна публічно спростувала заяви Москви про нібито ініціативу щодо перемир’я на 9 травня, назвавши їх інформаційним маневром, спрямованим передусім на Вашингтон. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи чергову заяву російської сторони, пише РБК-Україна.

За словами глави МЗС, Київ не отримував жодних офіційних звернень від РФ щодо припинення вогню. Він підкреслив, що російські заяви не мають нічого спільного з реальними дипломатичними кроками.

"Це чергове намагання росіян сподобатися американцям. Показати "якийсь елемент конструктивізму". Президент України чітко сказав, що на сьогодні українська сторона жодних пропозицій від них не отримувала", - наголосив Сибіга.

Україна наполягає на реальному мирі, а не на жестах для картинки

Міністр нагадав, що Київ неодноразово заявляв про готовність до безумовного припинення вогню, якщо це стане кроком до завершення війни та встановлення стійкого миру. Водночас він підкреслив, що Росія систематично порушує навіть ті паузи, які сама ж і пропонує.

"А ці всі якісь маніпулятивні перемир’я, які потім не дотримуються тим же, хто ініціює, росіянами, - це спроба грубого дипломатичного маневру. І друге - це піар-акція, спрямована на внутрішню аудиторію з цими парадами мракобєсія", - заявив глава МЗС.

Сибіга наголосив, що фокус міжнародних партнерів має залишатися на тому, як завершити повномасштабну війну, а не на інформаційних жестах, які Москва намагається подати як миролюбні.

Перемир'я 9 травня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 29 квітня кремлівський диктатор Путін сказав президенту США Трампу про готовність оголосити перемир'я на період Дня Перемоги.

Згодом президент Володимир Зеленський відреагував на пропозицію Путіна щодо припинення вогню 9 травня. Українські представники зв'яжуться з командою США, щоб уточнити деталі.

В ЦПД РНБО також зазначили, що Путін пропонує короткочасне перемир’я на 9 травня, однак це пов’язано радше з побоюваннями за проведення пропагандистського параду, ніж із реальним прагненням до деескалації війни.

Вас може зацікавити:

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

