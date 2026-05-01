Понад 20 вибухів та пожежі у місті: наслідки атаки на Тернопіль

Що відомо:
- Росія атакувала Україну за допомогою "Шахедів"
- У місті пролунало 20 вибухів
- В результаті атаки щонайменше 10 людей отримали поранення
Російські окупанти атакували Тернопіль ударними дронами типу "Шахед". Над Тернополем було понад 50 дронів. Про це заявив мер міста Сергій Надал.
У місті пролунало понад 20 вибухів. Зафіксовані влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти. Вже відомо про 10 поранених. Серед них є люди, які перебувають у важкому стані. На щастя, загиблих немає.
"Частина мікрорайонів залишається без електроенергії. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням ... Водопостачання та каналізація функціонують у штатному режимі", - зазначив Надал.
Влада попереджає про те, що у місті можуть бути небезпечні уламки, яких в жодному випадку не можна торкатися.
"Батьки – попередьте дітей: жодних знахідок не брати в руки. Якщо побачили підозрілий предмет – телефонуйте 101. Бережіть себе", - йдеться у повідомленні.
У районі Старого парку та центральній частині міста спостерігається задимлення внаслідок влучання. Місцевих жителів закликають зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.
Атака на Україну 1 травня
Повітряні сили ЗСУ зазначили, що росіяни атакували Україну 049 ударними дронами. Вони запустили їх з різних напрямків:
- Шаталово,
- Курськ,
- Орел,
- Міллерово,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Донецьк,
- Гвардійське.
Нашим захисникам вдалося збити чи подавити 388 російських дронів на півночі, півдні, заході та у центрі країни. Повітряні сили повідомляють про 16 влучань на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків на 11 локаціях.
Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, в ніч на 1 травня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки. У місцях влучень зруйновано квартири, виникли пожежі. Постраждали дві людини, їм надається вся необхідна допомога.
В області також зафіксовано пошкодження портової інфраструктури. На місцях події працюють усі профільні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.
Вранці 1 травня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Є влучання в декількох районах міста. Під ударами опинилися одразу кілька районів міста. В результаті масованої атаки є постраждалі.
Увечері 27 квітня та в ніч на вівторок, 28 квітня, російські окупаційні війська завдали ударів по Сумах, пошкодивши будинки, магазин, автостоянку. Обійшлося без постраждалих.
Вранці 26 квітня російські війська атакували Чернігів ударними БПЛА. В результаті атаки в житлових районах міста спалахнули пожежі, а один із дронів вибухнув біля багатоповерхового будинку.
Що таке Повітряні сили ЗС України?
Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.
