"В односторонньому порядку": Приватбанк "накручує" кредити без відома клієнтів

За словами клієнтки, співробітник банку під час телефонної розмови запропонував їй збільшити кредитний ліміт.

Банк в односторонньому порядку збільшив кредитний ліміт

Банк в односторонньому порядку збільшив кредитний ліміт

Клієнтам ПриватБанку підвищують кредитний ліміт без їхнього відома. Як розповіла українка на порталі Мінфін, зробили це незважаючи на те, що вона відмовилася.

За її словами, співробітник банку під час телефонної розмови запропонував їй збільшити кредитний ліміт з 30 000 грн до 35 000 грн, для чого необхідно було з'явитися у відділення банку та підписати відповідний договір.

"Я чітко й однозначно відмовилася від цієї пропозиції, про що повідомила співробітниці банку. Однак, незважаючи на мою пряму відмову та відсутність мого підпису під будь-якими додатковими угодами, 21 квітня 2026 року банк в односторонньому порядку збільшив мій кредитний ліміт з 30 000 грн до 35 000 грн. Відповідно до статті 1056−1 Цивільного кодексу України, кредитор не має права в односторонньому порядку змінювати умови кредитного договору. Вимагаю перевірити законність дій щодо одностороннього збільшення кредитного ліміту та щоб банк скасував незаконно встановлений кредитний ліміт. А також надати письмову відповідь на цю претензію у встановлений законодавством строк", - розповіла незадоволена клієнтка.

Клієнти державного ПриватБанку почали масово скаржитися на блокування своїх банківських карток. Один із користувачів повідомив, що банк заблокував не тільки його картку, а й усі інші рахунки. За його словами, походження коштів, що надходять до ПриватБанку, добре відоме, оскільки перекази здійснюються від компанії, що спеціалізується на цифрових платіжних рішеннях для морської галузі, яка займається спрощенням виплати зарплати морякам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ПриватБанк без попередження закриває рахунки і не віддає гроші. Клієнтка банку поскаржилася, що банк сам без пояснення причин розірвав з нею відносини і закрив рахунки.

Про джерело: Мінфін Мінфін — український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика щодо фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.





