Люди майже не купують: в Україні впали ціни на популярний овоч

В Україні впали ціни на огірки

Ціни на огірки в Україні продовжують стрімко знижуватися. За даними аналітиків проекту EastFruit, овоч дешевшає вже третій тиждень поспіль, а поточні ціни помітно впали за останні дні.

На сьогодні українські тепличні господарства продають огірки за ціною 40–70 грн за кілограм, що приблизно на 22% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

При цьому вартість продукції вже наблизилася до рівня аналогічного періоду минулого року.

Чому дешевшають огірки

Експерти називають кілька ключових причин зниження цін: зростання пропозиції від українських виробників, прискорене дозрівання через теплу погоду, збільшення поставок із плівкових теплиць та стриманий попит з боку покупців.

За словами учасників ринку, торговельні мережі та оптові компанії закуповують огірки невеликими партіями — переважно для поточних продажів, оскільки цей продукт має короткий термін зберігання.

Через надлишок продукції виробники змушені знижувати відпускні ціни, щоб швидше реалізувати врожай.

Додатковий тиск на ринок чинить активний вихід продукції нового сезону, що посилює конкуренцію між постачальниками.

Коли можуть подорожчати товари — прогноз експерта

Фінансовий аналітик Віктор Гальчинський попередив, що в разі затягування конфлікту між США та Ізраїлем проти Ірану можливі проблеми в авіаперевезеннях і зростання цін на логістику. За його словами, кількість рейсів може скоротитися, а вартість пасажирських і вантажних перевезень — зрости.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

За словами Гальчинського, у такому випадку ціни на товари можуть зрости орієнтовно на 30% і більше, особливо це стосуватиметься імпортної продукції. Водночас експерт не виключає, що сторони конфлікту можуть досягти певних домовленостей, що стабілізує постачання нафти та поступово знизить ціни.

Як повідомляв Главред, в Україні цього тижня зафіксовано зниження цін на тепличні помідори через зростання пропозиції місцевої продукції та стриманий попит. Продажі українських томатів зараз відбуваються в межах 140–170 грн/кг, що приблизно на 13% дешевше, ніж тижнем раніше.

Також у квітні зросли ціни на соняшникову олію в супермаркетах. Пляшка об'ємом 850 мл тепер коштує понад 90 грн.

Водночас українські експерти прогнозують у 2026 році істотне зниження врожайності кісточкових культур через весняні заморозки. Найбільше постраждають абрикоси та персики, що призведе до подорожчання.

Про джерело: EastFruit EastFruit — це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів та фруктів у країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (англійська, українська, російська) та аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

