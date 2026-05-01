'Противник використовує труби': окупантам вдалося просунутися в Куп'янську

Ситуація під Куп'янськом ускладнилася

На Куп'янському напрямку обстановка залишається однією з найнапруженіших і за останні місяці помітно погіршилася. Про це повідомив речник об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, російські війська продовжують активні спроби наступу, прагнучи наблизитися до Куп'янська та витіснити українські сили за річку Оскол.

"Противник активно застосовує тактику малих піхотних груп і навіть використовує інфраструктуру, зокрема труби, для прихованого проникнення, проте більшість таких спроб знищується ще на підходах", – підкреслив він.

Трегубов зазначив, що, незважаючи на посилення тиску, ситуація залишається під контролем. Поле бою насичене безпілотниками та засобами ураження, що серйозно ускладнює дії противника і призводить до значних втрат.

Ключовими точками на цьому напрямку залишаються сам Куп'янськ і правий берег річки Оскол. Основні зусилля російських сил зосереджені на північ від міста. Зокрема, їм вдалося просунутися в районі Голубівки, що ускладнило ситуацію порівняно з попередніми місяцями.

Крім того, на лівому березі Оскола, де українські сили утримують великий плацдарм, противник намагається витіснити їх за річку, атакуючи в бік Куп'янська-Узлового. Найактивніші спроби просування фіксуються в районі Ківшарівки.

"Там ситуація теж непроста, тому що росіяни з кількох боків стоять і атакують", – додав він.

Як повідомляв Главред, російські війська продовжують наступальні дії в Донецькій області та досягають часткових успіхів поблизу окремих населених пунктів.

Крім того, Росія стягує сили для наступу на Покровському напрямку. Туди ворог перетягує окупантів з інших напрямків. Про це заявив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

Нагадаємо, що країна-агресор Росія не відмовляється від наміру розширити зону контролю безпосередньо по лінії кордону. На щастя, досягти великих успіхів окупанти не можуть. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в інтерв'ю Укрінформу.

Читайте також:

Про особу: Віктор Трегубов Віктор Трегубов – український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як "Вечірні вісті", "Економічні вісті", "Газета 24", "Главред" та "Дзеркало тижня". Також співпрацював із сайтом "Слово і Діло" та журналом "Фокус". Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу в Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

