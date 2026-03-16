Росія готує незвичайний удар по Україні - названо особливість і терміни

Росія може повторити нетипову атаку по Україні вже найближчим часом, причому атаки можуть відбуватись у будь-який час доби, зазначив військовий експерт.

Росія новий незвичайний удар по Україні - названо терміни

Російські окупаційні війська можуть завдати нового удару по Києву, аналогічному тому, який стався вранці 16 березня. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua.

За його словами, ранкова атака по центру столиці України мала нетиповий характер для російських обстрілів. На його думку, таке рішення могло бути ухвалене поспіхом.

Він припустив, що цей удар, імовірно, став запізнілою реакцією російського командування, можливо, у відповідь на атаку Москви, хоча обстріли Києва з боку Росії відбуваються доволі регулярно. За його словами, лише приблизно о дев’ятій ранку в повітряному просторі над столицею з’явилися дрони типу Shahed.

Експерт вважає, що подібні атаки можуть повторитися навіть найближчим часом.

"Якщо вони проведуть аналіз і з’ясують, що це, на їхню думку, дає ефективність нас "ловити", то цілком ймовірно, що можуть бути повтори, причому навіть найближчим часом", — сказав військовий експерт.

Він наголосив, що для цього російським військам не потрібно готувати масштабний комбінований удар — достатньо кількох ракет і кількох десятків безпілотників. З урахуванням можливого вечірнього запуску їхня кількість може зрости до кількох десятків.

Жданов наголосив, що українцям варто бути готовими до атак у будь-який час доби, адже війна не відбувається за розкладом, тому повітряний простір необхідно контролювати цілодобово, щоб уникати несподіваних ударів. Він також додав, що російська пропаганда вже використовує наслідки цієї атаки у власних інформаційних цілях.

"Їхня пропаганда зараз радітиме. З сотні безпілотників до Москви жоден не долетів. Вони запустили кілька десятків — уламки "Шахедів" валяються на Хрещатику", — резюмує він.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська можуть готувати нову комбіновану атаку по Київській області та безпосередньо по столиці. За інформацією моніторингових каналів, удар імовірний упродовж найближчих 72 годин.

У Кремлі тим часом продовжують заявляти про нібито готовність до переговорного врегулювання війни, водночас стверджуючи, що Україна до цього не готова. Зокрема, міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що Москва має намір досягати своїх цілей військовим шляхом.

Паралельно Україна планує розпочати випробування нової системи протиповітряної оборони, яка має допомогти протидіяти російським балістичним ударам. Про це під час спілкування з журналістами повідомив президент України Володимир Зеленський.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

