LELEKA вперше показала, як виступатиме на Євробаченні 2026: "Час привідкривати"

Христина Трохимчук
1 травня 2026, 17:46
Представниця України розповіла про постановників цього номера.
LELEKA — Євробачення 2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде виступ LELEKA
  • Хто став постановником номера

Євробачення вже на порозі — з 12 по 16 травня у Відні, Австрія, відбудеться один із найпопулярніших пісенних конкурсів у світі. Представниця України LELEKA розкрила головну інтригу та показала в Instagram роботу над номером, з яким поїде на Євробачення 2026.

Артистка представила людей, які створили для неї постановку. Творче керівництво презентацією пісні України взяв на себе Ілля Дуцик, який вже працював із Ziferblat та іншими українськими зірками.

LELEKA — номер для Євробачення 2026 / фото: instagram.com, LELEKA

"Час привідкривати завісу. Режисером-постановником мого номеру для сцени Євробачення у Відні став Ілля Дуцик. Для мене було важливо знайти людину, яка відчує цю пісню так само, як і я. З Іллею ми дуже швидко знайшли спільну мову — і номер, який ви побачите, народився з довіри та дуже чесного відчуття того, про що саме ці рядки. У нас повна творча синергія", — заявила LELEKA.

LELEKA з постановником номера Іллею Дуциком / фото: instagram.com, LELEKA

Представниця України також показала закулісся своїх репетицій. Зараз LELEKA працює не тільки над постановкою, а й над хореографією. Над номером з виконавицею працює постановниця Галина Пеха.

LELEKA готується до півфіналу Євробачення / фото: instagram.com, LELEKA

"Неймовірна хореографка-постановниця, яка відразу знайшла мої найтонші грані руху, через які розкривається внутрішній стан і емоційний посил пісні", — прокоментувала її участь співачка.

Leleka, Лелека / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що Ксенія Мішина поділилася планами на поповнення в родині, зізнавшись, що мріє про другу дитину. Зараз Ксенія виховує 14-річного сина Платона, але при цьому намагається тримати подробиці свого особистого життя в таємниці від публіки.

Також Анастасія Приходько різко відповіла на хейт після зриву концерту в Чернівцях, заявивши, що не боїться бути незручною для суспільства. Артистка підкреслила свою готовність йти проти течії і надалі відкрито транслювати свою позицію з приводу мовного питання.

Євробачення-2026

Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23.

