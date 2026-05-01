LELEKA вперше показала, як виступатиме на Євробаченні 2026: "Час привідкривати"

Представниця України розповіла про постановників цього номера.

https://glavred.net/stars/leleka-vpervye-pokazala-kak-budet-vystupat-na-evrovidenii-2026-pora-priotkryt-10761248.html Посилання скопійоване

LELEKA — Євробачення 2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA

Ви дізнаєтеся:

Яким буде виступ LELEKA

Хто став постановником номера

Євробачення вже на порозі — з 12 по 16 травня у Відні, Австрія, відбудеться один із найпопулярніших пісенних конкурсів у світі. Представниця України LELEKA розкрила головну інтригу та показала в Instagram роботу над номером, з яким поїде на Євробачення 2026.

Артистка представила людей, які створили для неї постановку. Творче керівництво презентацією пісні України взяв на себе Ілля Дуцик, який вже працював із Ziferblat та іншими українськими зірками.

відео дня

LELEKA — номер для Євробачення 2026 / фото: instagram.com, LELEKA

"Час привідкривати завісу. Режисером-постановником мого номеру для сцени Євробачення у Відні став Ілля Дуцик. Для мене було важливо знайти людину, яка відчує цю пісню так само, як і я. З Іллею ми дуже швидко знайшли спільну мову — і номер, який ви побачите, народився з довіри та дуже чесного відчуття того, про що саме ці рядки. У нас повна творча синергія", — заявила LELEKA.

LELEKA з постановником номера Іллею Дуциком / фото: instagram.com, LELEKA

Представниця України також показала закулісся своїх репетицій. Зараз LELEKA працює не тільки над постановкою, а й над хореографією. Над номером з виконавицею працює постановниця Галина Пеха.

LELEKA готується до півфіналу Євробачення / фото: instagram.com, LELEKA

"Неймовірна хореографка-постановниця, яка відразу знайшла мої найтонші грані руху, через які розкривається внутрішній стан і емоційний посил пісні", — прокоментувала її участь співачка.

Leleka, Лелека / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред