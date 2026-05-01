Долар обвалився, а євро стрімко летить угору: новий курс валют на 4 травня

Інна Ковенько
1 травня 2026, 15:58
НБУ опублікував офіційний курс валют на понеділок, 4 травня.
Курс валют на 4 квітня
Курс валют на 4 квітня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скриншот

На понеділок, 4 травня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар пішов на спад, а євро різко злетів угору. Злотий теж показує ріст відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 4 травня

На понеділок, 4 травня, Національний банк України дещо послаби офіційний курс долара США. Таким чином американська валюта послабила свої позиції відносно гривні на 5 копійок - до 43,91 гривні за долар.

Курс євро на 4 травня

Курс євро стрімко злетів угору після падіння. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,59 гривні за один євро, тобто гривня ослабла на 14 копійок.

Курс злотого на 4 травня

Злотий також продемонстрував ріст. НБУ збільшив курс польського злотого до гривні на 4 травня порівняно з 1 травня на 5 копійок - до 12,12 гривні.

Курс валют - останні новини

Главред раніше писав, що за оцінкою незалежного експерта, кандидата економічних наук Олександра Хмелевського, у квітні курс гривні до євро перебуватиме в межах 50–52,5 грн, а ключовим чинником залишатиметься розвиток ситуації на Близькому Сході.

Крім того, керівник департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що найближчим часом на українському валютному ринку не очікується різких коливань. Адже попри складну міжнародну ситуацію на ринку зберігатиметься відносна стабільність.

Нагадаємо, голова Комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що Національний банк України має рекордні золотовалютні резерви, які дозволили б тримати курс гривні стабільним, але курс долара та євро росте. Причиною цього є валютні спекуляції, так само як і спекуляції на ринку пального.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

"Противник використовує труби": окупантам вдалося просунутися в Куп'янську

Понад 20 вибухів та пожежі у місті: наслідки атаки на Тернопіль

Удари вглиб РФ: Зеленський про втрати Росії від українських "далекобійних санкцій"

Росія офіційно приєднала до себе 1,5 млн км² території Китаю: як так сталось та коли

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці учня за партою за 14 с

Одна склянка порошку в злив - як за ніч позбутися жиру та бруду в трубах

"Я не змогла": Зеленська відверто розповіла про свій провал

Гороскоп на травень 2026: кому кінець весни відкриє новий шлях і принесе важливі відповіді

