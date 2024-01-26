"Драконівські методи": підполковник хоче мобілізувати всіх жінок і чоловіків від 18 років

В Україні пропонують мобілізувати всіх чоловіків і жінок віком від 18-ти років. Також на фронт хочуть відправити ув'язнених. Про це заявив підполковник Михайло Ніколов із 68-ї окремої єгерської бригади ЗСУ в інтерв'ю Бутусов Плюс.
Він додав, що Україні потрібна перемога, а не виконання плану мобілізації.
"Тому що те, що зараз відбувається на фронті... Зараз головне - не програти. Так от для того, щоб не програти, потрібен не план мобілізації, необхідні драконівські методи", - сказав військовий.відео дня
Водночас він зазначив, що жінок і чоловіків віком від 18-ти років не обов'язково відправлятимуть в окопи.
"Не обов'язково це має бути передова, це можуть бути якісь оборонні підприємства, тил, логістика. Можна в якусь іншу обгортку обгорнути - резервісти, все таке. Але з 18 років, включно з жінками", - додав він.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, у Раді розповіли, коли ухвалять рішення щодо нового закону про мобілізацію. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що голосування оновленого законопроєкту про мобілізацію у Верховній Раді може відбуватися в найкоротший термін і за спецпроцедурою.
В Україні розглядають можливість зниження призовного віку до мінімуму. Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос висловив думку, що на фронт потрібно відправляти 18-річних, оскільки він вважає цей вік "найкращим" для участі у війні.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець висловив позицію про неприпустимість деяких норм у законопроєкті про мобілізацію.
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