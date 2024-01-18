В Україні забронюють від мобілізації ще одну категорію громадян: кого торкнеться

У Міністерстві оборони запланували нові правила.

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В Україні забронюють від мобілізації ще одну категорію громадян / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони

В Україні є потреба збільшувати потужності власних оборонних підприємств, це вплине на хід мобілізації та бронювання від неї деяких громадян. Про це повідомила заступник Міністра оборони Наталія Калмикова в Facebook.

За її словами, правила бронювання військовозобов'язаних співробітників оборонно-промислового комплексу зміняться.

Підприємства такого комплексу під час війни повинні працювати "як годинник" і нарощувати обсяг виробництва, для чого, відповідно, потрібні люди.

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"Саме це питання вирішують зміни в постанові Уряду № 76 від 27 січня 2023 року", - написала Наталія Калмикова.

Крім іншого, вона пояснила, що тепер військовозобов'язані співробітники підприємств і організацій, які позначені Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими для оборони, бронюються:

незалежно від звання, віку, військової спеціальності

без обмежень у кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню

"Прийняття цієї постанови - результат спільної позиції і роботи Міноборони, Мінстратегпрому і Мінекономіки", - додала заступник міністра.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні можуть прийняти рішення про зняття броні від мобілізації для діючих депутатів і вилучення цієї норми із законопроекту. Про це розповіли в редакції РБК-Україна.

Також, в країні прийняли законопроект №10062, який передбачає удосконалення єдиного електронного держреєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг". Зараз документ чекає другого читання. Однак законопроект розкритикував адвокат Ростислав Кравець.

Крім усього іншого, близько тижня тому Верховна Рада України відкликала законопроект про мобілізацію і повернула його на доопрацювання Кабінету Міністрів разом із зауваженнями, які торкнулися різних норм. Про те, що конкретно зажадали змінити у ВР повідомив Руслан Стефанчук.

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