Мобілізація в Україні: військова каже про вичерпання добровольців, пророкує 'примус'

Офіцерка ЗСУ переконана, що інших шляхів назбирати потрібну кількість солдатів, немає.

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Без примусу нічого не вийде, каже Білозерська / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Фейсбук Олени Білозерської

Кількість охочих вступати до лав ЗСУ вичерпана, а у всілякій великій війні мобілізація все одно прийде до примусу, зауважила лейтенант запасу ЗСУ Олена Білозерська.

У своєму Facebook Білозерська зауважила, що "відсоток людей, готових добровільно ризикувати життям - за гроші, з патріотичних міркувань чи просто через авантюризм - в усіх суспільствах критично малий".

"Через це я не вірю у можливість бодай чимось замотивувати цивільних, щоб вони масово й добровільно стали військовими. Ті, хто на це здатні - вже давно у війську", - зазначила військова.

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За її словами, "відсоток добровольців, який в українському суспільстві, як виявилось, вищий, ніж будь-де, вже давно залучений".

"Повномасштабна війна триває майже два роки, хто хотів - давно долучився. І тому, хочемо ми цього чи ні, а як у кожній великій війні, все одно все прийде до примусу. Ну, немає інших шляхів назбирати достатню кількість солдатів", - переконана Білозерська.

При цьому військова підкреслила, що про новобранців, як і про вже досвідчених солдатів, державі необхідно належно піклуватися, і не використовувати людей просто як "людський ресурс" на полі бою. Але навіть гарантії щодо виплат, хороше медзабезпечення тощо навряд заохотять цивільних вступати до ЗСУ.

"Без примусу нічого не вийде", - вважає Білозерська.

Військова підкреслила, що нестача особового складу може призвести до заморозки війни з подальшим відновленням боєздатності російської армії і новим наступом на Київ та інші великі міста.

Мобілізація 2024

Відомо, що українська влада обдумує шляхи посилення мобілізації в Україні. І Головнокомандувач ЗСУ, і президент неодноразово наголошували, що у Збройних силах - нестача людського ресурсу на противагу силам російських окупантів, що дозволяє Росії кидати своїх солдатів у "мʼясні штурми".

Водночас законопроект Кабміну, який дозволив би значно спростити призов військовозобовʼязаних, після гучного розголосу й критики з боку омбудсмена Дмитра Лубінця Комітет з нацбезпеки ВР повернув уряду.

Рада може внести нові зміни у проекті про мобілізацію. Зокрема, з документу можуть виключити відстрочку чинним народним депутатам України. У той же час можуть повернути норму, згідно з якою особи з інвалідністю, зокрема ІІІ групи, і далі матимуть відстрочку від мобілізації та право на звільнення.

Також планується повернути норму, згідно з якою надається відстрочка від мобілізації та право на звільнення для військовозобов’язаних, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю, зокрема ІІІ групи.

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