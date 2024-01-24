Мобілізація в Україні: військова каже про вичерпання добровольців, пророкує 'примус'

Кількість охочих вступати до лав ЗСУ вичерпана, а у всілякій великій війні мобілізація все одно прийде до примусу, зауважила лейтенант запасу ЗСУ Олена Білозерська.
У своєму Facebook Білозерська зауважила, що "відсоток людей, готових добровільно ризикувати життям - за гроші, з патріотичних міркувань чи просто через авантюризм - в усіх суспільствах критично малий".
"Через це я не вірю у можливість бодай чимось замотивувати цивільних, щоб вони масово й добровільно стали військовими. Ті, хто на це здатні - вже давно у війську", - зазначила військова.
За її словами, "відсоток добровольців, який в українському суспільстві, як виявилось, вищий, ніж будь-де, вже давно залучений".
"Повномасштабна війна триває майже два роки, хто хотів - давно долучився. І тому, хочемо ми цього чи ні, а як у кожній великій війні, все одно все прийде до примусу. Ну, немає інших шляхів назбирати достатню кількість солдатів", - переконана Білозерська.
При цьому військова підкреслила, що про новобранців, як і про вже досвідчених солдатів, державі необхідно належно піклуватися, і не використовувати людей просто як "людський ресурс" на полі бою. Але навіть гарантії щодо виплат, хороше медзабезпечення тощо навряд заохотять цивільних вступати до ЗСУ.
"Без примусу нічого не вийде", - вважає Білозерська.
Військова підкреслила, що нестача особового складу може призвести до заморозки війни з подальшим відновленням боєздатності російської армії і новим наступом на Київ та інші великі міста.
Мобілізація 2024
Відомо, що українська влада обдумує шляхи посилення мобілізації в Україні. І Головнокомандувач ЗСУ, і президент неодноразово наголошували, що у Збройних силах - нестача людського ресурсу на противагу силам російських окупантів, що дозволяє Росії кидати своїх солдатів у "мʼясні штурми".
Водночас законопроект Кабміну, який дозволив би значно спростити призов військовозобовʼязаних, після гучного розголосу й критики з боку омбудсмена Дмитра Лубінця Комітет з нацбезпеки ВР повернув уряду.
Рада може внести нові зміни у проекті про мобілізацію. Зокрема, з документу можуть виключити відстрочку чинним народним депутатам України. У той же час можуть повернути норму, згідно з якою особи з інвалідністю, зокрема ІІІ групи, і далі матимуть відстрочку від мобілізації та право на звільнення.
Також планується повернути норму, згідно з якою надається відстрочка від мобілізації та право на звільнення для військовозобов’язаних, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю, зокрема ІІІ групи.
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