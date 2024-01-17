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Обмеження прав у законопроекті про мобілізацію: які зауваження ВР зробила Кабміну

Єлизавета Бельмас
17 січня 2024, 18:00оновлено 17 січня, 18:48
У Верховній Раді України назвали, які зауваження і правки передали Кабінету Міністрів на доопрацювання.
Які зауваження ВР зробила Кабміну
Які зауваження ВР зробила Кабміну / колаж: Гларвед, фото: УНІАН, Вікіпедія

Близько тижня тому Верховна Рада України відкликала законопроект про мобілізацію і повернула його на доопрацювання Кабінету Міністрів разом із зауваженнями, які стосуються різних норм. Про те, що конкретно зажадали змінити у ВР повідомив Руслан Стефанчук "Укрінформу".

Згідно зі словами спікера ВР, основними зауваженнями стали:

  • питання обмеження конституційних прав громадян;
  • призов людей з інвалідністю;
  • електронне вирішення питань, пов'язаних з обліком військовозобов'язаних.

До слова, що не менш важливо, за словами Стефанчука, конкретні терміни подачі доопрацьованого проекту нового закону не обговорювалися.

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"Для нас важливий не термін, для нас важлива якість правового матеріалу, який надходить до Верховної Ради", - пояснив спікер ВР.

Він також додав, що нардепи приступлять до предметного розгляду, як тільки нова редакція законопроекту буде готова і надійде в руки діючих депутатів.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, в новому і гучному законопроекті про мобілізацію в Україні був пункт про внесення ухилянтів у базу боржників. Ця ідея викликала у багатьох масу питань. Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський поставив крапку в цьому питанні.

Також, в Україні можуть прийняти рішення про зняття броні від мобілізації для діючих депутатів і вилучення цієї норми із законопроекту. Про це розповіли в редакції РБК-Україна.

Крім іншого, в Україні прийняли законопроект № 10062, який передбачає удосконалення єдиного електронного держреєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг". Зараз документ чекає другого читання. Однак законопроект розкритикував адвокат Ростислав Кравець.

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мобілізація війна в Україні
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