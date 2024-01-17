Обмеження прав у законопроекті про мобілізацію: які зауваження ВР зробила Кабміну

У Верховній Раді України назвали, які зауваження і правки передали Кабінету Міністрів на доопрацювання.

https://glavred.net/ukraine/ogranicheniya-prav-v-zakonoproekte-o-mobilizacii-kakie-zamechaniya-vr-sdelala-kabminu-10534031.html Посилання скопійоване

Які зауваження ВР зробила Кабміну / колаж: Гларвед, фото: УНІАН, Вікіпедія

Близько тижня тому Верховна Рада України відкликала законопроект про мобілізацію і повернула його на доопрацювання Кабінету Міністрів разом із зауваженнями, які стосуються різних норм. Про те, що конкретно зажадали змінити у ВР повідомив Руслан Стефанчук "Укрінформу".

Згідно зі словами спікера ВР, основними зауваженнями стали:

питання обмеження конституційних прав громадян;

призов людей з інвалідністю;

електронне вирішення питань, пов'язаних з обліком військовозобов'язаних.

До слова, що не менш важливо, за словами Стефанчука, конкретні терміни подачі доопрацьованого проекту нового закону не обговорювалися.

відео дня

"Для нас важливий не термін, для нас важлива якість правового матеріалу, який надходить до Верховної Ради", - пояснив спікер ВР.

Він також додав, що нардепи приступлять до предметного розгляду, як тільки нова редакція законопроекту буде готова і надійде в руки діючих депутатів.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, в новому і гучному законопроекті про мобілізацію в Україні був пункт про внесення ухилянтів у базу боржників. Ця ідея викликала у багатьох масу питань. Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський поставив крапку в цьому питанні.

Також, в Україні можуть прийняти рішення про зняття броні від мобілізації для діючих депутатів і вилучення цієї норми із законопроекту. Про це розповіли в редакції РБК-Україна.

Крім іншого, в Україні прийняли законопроект № 10062, який передбачає удосконалення єдиного електронного держреєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг". Зараз документ чекає другого читання. Однак законопроект розкритикував адвокат Ростислав Кравець.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.