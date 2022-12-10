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Дістане до Москви: в Укроборонпромі розповіли про випробування ударного дрона-камікадзе

10 грудня 2022, 13:38
Новий український БПЛА вже літає, машина зараз проходить "навчання", пояснив Олег Болдирєв.
Болдирєв
Олег Болдирєв розповів про створення ударного дрона / Facebook / ukroboronprom, скріншот Сurrenttime

Керівник проектів українського концерну Укроборонпром Олег Болдирєв розповів про розробку і початок випробувань нового українського ударного безпілотника дальнього радіусу дії.

Розробка буде схожа на іранський дрон-камікадзе Шахед, але має особливість, розповів він в інтерв'ю Сurrenttime.

При цьому він підтвердив, що дальність нового українського ударного БПЛА складе 1000 кілометрів, вага бойової частини 75 кілограмів.

"Він (дрон, - ред.) вже є. Я б назвав його "нульовим пацієнтом". Машина літає, машина зараз проходить навчання, тому що ми, говорячи про ударний безпілотник, говоримо про варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть камікадзе з можливістю повернення", - пояснив представник Укроборонпрому.

Він також відповів на питання про те, чи є це виключно українською розробкою.

"Практично всі БПЛА складаються частково з іноземних комплектуючих. Це - чесна відповідь. Вибач, але Україна не робить відеокамери потрібного формату. Але все зібрати, покласти все в планер, подружити, створити програмне забезпечення, яке буде обслуговувати безпілотник, пов'язати його з наземною станцією і потім поборотися з РЕБ (засобами радіоелектронної боротьби) – це українське", - додав Болдирєв.

Раніше повідомлялося про те, що Україна має можливості для нанесення необмежених по дальності ударів по території РФ.

Про це йдеться в матеріалі впливової Financial Times. Видання посилається на коментар неназваного радника уряду України з питань оборони.

При цьому автори пишуть, що представники українського Міністерства оборони і аналітики заявили, що атаки, в результаті яких, за словами представників РФ, загинули три людини і "злегка пошкоджені" два літаки, є частиною нової тактики, спрямованої на те, щоб зірвати російське військове планування і розбурхати громадську думку, показуючи, що тепер в Росії ніде не безпечно.

Вибухи на військових аеродромах РФ

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував удари по військових аеродромах РФ, звідки злітають літаки, які бомблять мирні міста України.

Глава Міноборони вважає, що вибухи на аеродромах РФ свідчать про те, що росіяни дуже часто "курять в заборонених місцях".

Нагадаємо, 5 грудня вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. За їхніми даними, ударний безпілотник атакував російські бомбардувальники. Пошкоджено мінімум два Ту-95.

Крім того, на аеродромі під Рязанню сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Відомо про щонайменше 3 загиблих та 6 постраждалих..

Радник Офісу президента Олексій Арестович написав, що удари припали мінімум по трьох військових літаках РФ. Причина - необережне куріння. Він зазначив, що з цієї авіабази вилітають літаки для бомбардувань України.

Днями журналісти Spiegel повідомили, що окупанти РФ проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії - Ту-95 і Ту-160. Експерти казали, що ситуація вказує на можливу підготовку до великомасштабної атаки на Україну.

Читайте більше:

БПЛА безпілотник Укроборонпром дрони війна Росії та України
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