"Курять в недозволених місцях": Резніков потролив росіян після "бавовни" на авіабазах

Міністр оборони нагадав про те, що на стратегічних військових об'єктах РФ нерідко відбувається "бавовна".

Олексій Резніков прокоментував "бавовну" на військових аеродромах РФ / УНІАН, Telegram

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував удари по військовим аеродромам РФ, звідки злітають літаки, які бомблять мирні міста України.

Глава Міноборони вважає, що вибухи на аеродромах РФ свідчать про те, що росіяни дуже часто "курять в заборонених місцях". Про це він заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, про це свідчать вибухи, що прогриміли на військових аеродромах РФ в останні дні.

"Дуже часто росіяни курять в місцях, які заборонені для куріння і небезпечні", - зазначив глава Міноборони.

Він нагадав, що це призвело до того, що на стратегічних об'єктах РФ нерідко відбувається "бавовна".

"Так було в аеропорту в Джанкої, так було у них і в портах, де зберігаються кораблі. Те ж саме сталося і там. Просто "бавовнятко" грається, як тільки бачить, що хтось порушує правила куріння", - додав Резніков.

Вибухи на військових аеродромах РФ

Нагадавши, 5 грудня вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. За їхніми даними, ударний безпілотник атакував російські бомбардувальники. Пошкоджено мінімум два Ту-95.

Крім того, на аеродромі під Рязанню сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Відомо про щонайменше 3 загиблих та 6 постраждалих..

Радник офісу президента Олексій Арестович написав, що удари припали мінімум по трьох військових літаках РФ. Причина-необережне куріння. Він зазначив, що з цієї авіабази вилітають літаки для бомбардувань України.

Днями журналісти Spiegel повідомили, що окупанти РФ проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії-Ту-95 і Ту-160. Експерти казали, що ситуація вказує на можливу підготовку до великомасштабної атаки на Україну.

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