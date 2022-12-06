Спецпризначенці у РФ координували удари по російських авіабазах - The New York Times

Україна використовувала безпілотники для атаки на дві російські військові бази, пишуть американські журналісти.

Наслідки вибухів на авіабазі РФ Дягілєво / Telegram

Спецпризначенці на території РФ координували один з ударів безпілотників по російським авіабазам, з яких злітають ракетоносці, що атакують мирні міста України.

Як говориться в матеріалі The New York Times, Україна в понеділок здійснила атаки безпілотниками на аеродроми в РФ.

При цьому американські журналісти посилаються на відомості, отримані від одного з високопоставлених українських чиновників, який говорив на умовах анонімності

За його інформацією, Україна використовувала безпілотники для атаки на дві російські військові бази – аеродроми Енгельс і Дягілєво.

Джерело також уточнило, що принаймні один з ударів було завдано за допомогою спецназу поблизу бази, який допоміг направити безпілотники по цілі.

Вибухи на військових аеродромах РФ

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував удари по військових аеродромах РФ, звідки злітають літаки, які бомблять мирні міста України.

Глава Міноборони вважає, що вибухи на аеродромах РФ свідчать про те, що росіяни дуже часто "курять в заборонених місцях".

Нагадавши, 5 грудня вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. За їхніми даними, ударний безпілотник атакував російські бомбардувальники. Пошкоджено мінімум два Ту-95.

Крім того, на аеродромі під Рязанню сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Відомо про щонайменше 3 загиблих та 6 постраждалих..

Радник офісу президента Олексій Арестович написав, що удари припали мінімум по трьох військових літаках РФ. Причина-необережне куріння. Він зазначив, що з цієї авіабази вилітають літаки для бомбардувань України.

Днями журналісти Spiegel повідомили, що окупанти РФ проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії-Ту-95 і Ту-160. Експерти казали, що ситуація вказує на можливу підготовку до великомасштабної атаки на Україну.

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