Авіація РФ проводить маневри, є загроза нової повітряної атаки на Україну - Spiegel

Агресор стягнув на військовий аеродром Енгельс-2 майже два десятки бомбардувальників - ЗМІ / ua.depositphotos.com, Maxar Technologies

Бойова авіація окупанта Росії проводить маневри на військовому аеродромі Енгельс-2, який вважається однією з найважливіших баз російських ВПС. На аеродромі зафіксовано майже два десятки бомбардувальників дальньої дії Ту-95 і Ту-160. Проведені заходи вказують на підготовку або до ескалації, або до великомасштабної атаки на Україну.

Як повідомляє Spiegel, компанії Maxar Technologies і Planet Labs ще 28 листопада опублікували супутникові фотознімки, на яких помітні два десятки російських бомбардувальників дальньої дії – Ту-95 і Ту-160.

Також на знімках видно паливозаправники, ящики з боєприпасами, ремонтні матеріали та транспортні засоби.

Супутникові знімки бомбардувальників РФ на військовій базі Енгельс-2 / Maxar Technologies

Крім того, на злітній смузі аеродрому Енгельс припарковано багато великих вантажних літаків. Є і візки, які використовуються для перевезення крилатих ракет, таких як Х-55 і Х-101.

Супутникові знімки бомбардувальників РФ на військовій базі Енгельс-2 / Maxar Technologies

Як вважає військовий аналітик Арда Мевлютоглу, така концентрація бомбардувальників агресора на злітно-посадковій смузі вказує на, ймовірно, "посилення бойових дій, якщо не на неминучу великомасштабну атаку".

Примітно, Енгельс-2 - одна з найважливіших баз ВПС російського агресора. На військовому аеродромі знаходяться два полки стратегічних бомбардувальників. Літаки є частиною російської тактики повітряного ядерного стримування.

На супутникових знімках 8 і 9 жовтня авіабаза була відносно безлюдною. Але вже 10 числа там можна було помітити безліч додаткових бомбардувальників дальньої дії.

Супутникові знімки бомбардувальників РФ на військовій базі Енгельс-2 / Maxar Technologies

Загроза ракетних ударів РФ по Україні

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше зробив заяву про те, що окупант Росія в будь-який момент може завдати масованого ракетного удару по території України. Ворог б'є ракетами з певною періодичністю - раз на тиждень. Можливо, така схема буде зберігатися.

Ігнат також говорив, що з моменту повномасштабного військового вторгнення РФ випустила понад 4 000 ракет, не враховуючи ударів С-300 і з реактивних систем залпового вогню. Як вважає спікер ВС, війна виходить на новий рівень, тому Україні потрібне посилення ППО.

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія вважає, що війська Росії цього тижня можуть завдати масованого ракетного удару по Україні. Він закликав українців заздалегідь запасатися продуктами в сухому вигляді на тривалий період.

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