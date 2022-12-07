"Дістанемо до Сибіру": в Україні не виключили нових ударів по цілях у РФ - Financial Times

В Україні розповіли про нову тактику, спрямовану на те, щоб зірвати російське військове планування і розбурхати громадську думку.

Наслідки удару по авіабазі Дягілєво в РФ / Telegram

Україна має можливості для нанесення необмежених по дальності ударів по території РФ.

Про це йдеться в матеріалі впливової Financial Times. Видання посилається на коментар неназваного радника уряду України з питань оборони.

При цьому автори пишуть, що представники українського Міністерства оборони і аналітики заявили, що атаки, в результаті яких, за словами представників РФ, загинули три людини і "злегка пошкоджені" два літаки, є частиною нової тактики, спрямованої на те, щоб зірвати російське військове планування і розбурхати громадську думку, показуючи, що тепер в Росії скрізь небезпечно.

"Атаки повторюються. У нас немає обмежень по дальності, і незабаром ми зможемо уразити всі цілі на території Росії, в тому числі в Сибіру", — сказав на умовах анонімності радник уряду України з питань оборони.

"В Україні ми знаємо, як важко захищатися від таких атак з повітря. Скоро і у Росії не буде безпечних зон", — підкреслив він.

Автори статті нагадали, що Уряд України публічно не взяв на себе відповідальність за удари по авіабазах в глибині території РФ.

Нагадаємо, у Росії побоюються нових ударів безпілотних літальних апаратів після того, як нещодавно прогриміли вибухи на авіабазах російських окупантів.

Російські пропагандисти всерйоз обговорюють ймовірність нанесення ударів БПЛА по Москві, пише британське видання The Guardian.

Вибухи на військових аеродромах РФ

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував удари по військових аеродромах РФ, звідки злітають літаки, які бомблять мирні міста України.

Глава Міноборони вважає, що вибухи на аеродромах РФ свідчать про те, що росіяни дуже часто "курять в заборонених місцях".

Нагадаємо, 5 грудня вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. За їхніми даними, ударний безпілотник атакував російські бомбардувальники. Пошкоджено мінімум два Ту-95.

Крім того, на аеродромі під Рязанню сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Відомо про щонайменше 3 загиблих та 6 постраждалих..

Радник Офісу президента Олексій Арестович написав, що удари припали мінімум по трьох військових літаках РФ. Причина-необережне куріння. Він зазначив, що з цієї авіабази вилітають літаки для бомбардувань України.

Днями журналісти Spiegel повідомили, що окупанти РФ проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії-Ту-95 і Ту-160. Експерти казали, що ситуація вказує на можливу підготовку до великомасштабної атаки на Україну.

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