На базі ВПС РФ, звідки атакують Україну, прогриміли вибухи: удар припав по Ту-95 - ЗМІ

У Росії заявили про вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі / Соцмережі

На російській військовій авіабазі в Енгельсі Саратовської області прогриміли вибухи. За попередніми даними, невідомий ударний безпілотник впав на злітно-посадкову смугу, після чого стався вибух. Пошкоджено мінімум два бомбардувальники Ту-95. Це стратегічна авіабаза Росії, з якою летять літаки, щоб бомбити Україну.

Як повідомляє Telegram-канал Astra, "атака" трапилася в понеділок вранці, 5 грудня. Невстановлений БПЛА впав на злітно-посадкову смугу на авіабазі Енгельс в Саратовській області.

Зазначено, що пошкоджено два ракетоносці Ту-95. Двоє російських військових отримали поранення і госпіталізовані.

Передбачається, що саме з аеродрому в Енгельсі вилітали російські бомбардувальники для нанесення ракетних ударів по Україні.

Вибух Енгельс / Соцмережі

Крім того, за інформацією пропагандистів РИА Новости, на аеродромі під Рязанню загорівся бензовоз. Стався вибух. Загинули 3 людини, 6 людей постраждали.

Радник офісу президента Олексій Арестович написав у Facebook, що, згідно з російськими джерелами, пошкоджено щонайменше три бойові літаки. Причиною вибухів Арестович назвав необережне паління.

"Вдало покурив обслуговуючий персонал відразу двох російських авіабаз: Дягілєво і Енгельс, де базуються стратегічні бомбардувальники, які завдають ударів по Україні. За російськими ж джерелами, пошкоджено мінімум три літаки. Зворотно-бойове паління - стабільна гарантія краху путінського режиму", - підкреслив Арестович.

Війська РФ проводять тренування авіації на базі ВПС в Енгельсі

Днями німецьке видання Spiegel повідомляло, що бойова авіація агресора Росії проводить маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Це одна з найважливіших російських баз ВПС.

На супутникових знімках були зафіксовані близько двох десятків бомбардувальників дальньої дії Ту-95 і Ту-160.

Журналісти помітили, що маневри з бойовою авіацією, ймовірно, вказують на підготовку окупантів до нової великомасштабної ракетної атаки на Україну.

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