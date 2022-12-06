Вибухи на авіабазах РФ можуть зірвати кампанію ударів по інфраструктурі України – ISW

Вибухи, які пролунали на російських авіабазах "Енгельс-2" і "Дягілево" 5 грудня, можуть вплинути на здатність Росії до масованих ракетних атак.

В ISW вважають, що вибухи на авіабазах РФ можуть зірвати кампанію ударів по інфраструктурі України/ Maxar, Telegram

Вибухи, які сталися 5 грудня на двох стратегічних аеродромах у Росії, можуть зірвати кампанію РФ з атак на об'єкти інфраструктури та енергомереж України.

Про це зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Вони висловлюють думку, що удари по російських стратегічних авіабазах "Енгельс-2" і "Дягілево" 5 грудня, ймовірно, могли завдати українці.

Ці удари завдали незначних пошкоджень, проте "показали здатність України бити по російських тилах, і, можливо, зірвати кампанію ударів по українській інфраструктурі", кажуть в ISW.

Авіабаза "Енгельс-2" розташована у Саратовській області Росії на відстані близько 507 кілометрів від території України, авіабаза "Дягілєво" – у Рязанській області приблизно за 724 кілометрах від України.

Зазначається, що, згідно з повідомленнями Міноборони РФ та низки блогерів, для цих атак могли використати безпілотники.

На обох авіабазах розташовані елементи російського флоту стратегічних бомбардувальників. Ці повітряні судна росіяни використовують для того, щоб обстрілювати Україну.

Нагадаємо, українська влада офіційно поки що не взяла на себе відповідальність за удари.

Вибухи на аеродромах Росії

У понеділок, 5 грудня, в Енгельсі Саратовської області на російській військовій авіабазі прогриміли вибухи. За попередніми даними, невідомий ударний безпілотник впав на злітно-посадкову смугу, після чого стався вибух. Було пошкоджено мінімум два бомбардувальники Ту-95.

У Міноборони РФ підтвердили удар по військовим аеродромах у Саратовській і Рязанській областях. В результаті ліквідовані троє військових РФ, також нанесені пошкодження бойовим літакам окупантів, йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Після цього у Путіна зробили заяву щодо ситуації. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що Путіну доповіли про вибухи на двох аеродромах в Саратовській і Рязанській областях. Він регулярно отримує інформацію про подібні інциденти. Але Кремль не знає точної інформації і радить звернутися до міністерства оборони.

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