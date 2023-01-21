glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Дістанемо до Москви та Уралу": РФ можуть загрожувати далекобійні ракети – Маломуж

21 січня 2023, 11:45
Україна має всі можливості в кооперації із західними партнерами виробляти далекобійні ракети, впевнений екс-глава СЗР.
Україна, Росія, Маломуж
Україна може завдавати ударів по території агресора / УНІАН

Питання про надання Україні Заходом літаків і далекобійних ракет стоїть на порядку денному, заявив колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

"Переговори йдуть по ATACMS, які б'ють на 300 км і більше, і літакам F-15 і F-16. Але це вже буде другий етап, в найближчі місяці ми це точно не отримаємо. Це пов'язано з тим, що США вважають, що такі поставки можуть бути розцінені Росією як пряме втручання Заходу і війна між НАТО і РФ, а в такому випадку Росія почне агресивно поводитися щодо всього цивілізованого світу", - заявив він в ході чату в Главреді.

Разом з тим експерт звернув увагу на те, що Україна на базі Південмашу має всі можливості в кооперації із західними партнерами виробляти далекобійні ракети будь-якого радіусу дії і потужності.

"Ці ракети будуть діставати не тільки до Енгельса, але і до Москви, Санкт-Петербурга і Уралу – ніхто ніде не сховається. Це перспектива найближчих місяців, тому що система виробництва вже розгортається", — упевнений він.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Екс-глава СЗР також не виключив, що Україна може виробляти тисячі ударних безпілотників.

"Якщо ми піднімемо армаду безпілотників з потужними зарядами, вони проб'ють будь-яку систему ППО і зможуть накрити будь-яку потужну військову базу Росії, включаючи ядерну. Це відкриває для нас хороші перспективи. Тоді не доведеться просити ATACMS (хоча ми все одно будемо вести переговори по ним), а почнемо виробляти власні потужні ракети", — додав Маломуж.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив про те, що вже у 2023 році Україна може отримати від західних партнерів танки і ракети ATACMS дальнього радіусу дії.

"У наступному році так (можуть бути поставки нових видів озброєнь, — ред.). Але це буде залежати і від ситуації в полі бою", — пояснив глава МЗС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про переговори з американськими партнерами про передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

За словами глави держави, він проводить переговори з цього приводу з американським президентом Джо Байденом.

"Процес йде, я цим особисто займаюся. В принципі, це дуже для нас потрібно... Для мене це важливо - це мої особисті стосунки з президентом Байденом", - сказав він.

Читайте більше:

Микола Маломуж війна Росії та України ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:31

РФ планує фінальний штурм Києва: американський військовий експерт назвав терміни

13:24

"Думайте швидше": у Зеленського заявили, що "нерішучість деяких країн вбиває українців"Відео

12:49

США дають "зелене світло" на передачу Україні винищувачів F-16Відео

12:48

ППО в Україні не може перехопити російські ракети Х-22: експерт назвав причиниВідео

12:37

Як склянка води у мікрохвильовці врятує вашу техніку: секрет, про який ви і не здогадуєтеся

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:01

Як швидко прибрати лід зі сходинок: 3 ефективні способи, щоб позбутися небезпечної "ковзанки"

11:45

"Дістанемо до Москви та Уралу": РФ можуть загрожувати далекобійні ракети – МаломужВідео

11:44

Чехія заперечила, що передасть Україні танки Leopard, які отримала замість Т-72Відео

11:18

ЗСУ йдуть вперед і просувають лінію фронту до Кремінної – ГайдайВідео

Реклама
11:03

"Путін – фейк": у Зеленського пояснили заяву про те, що диктатор РФ може бути неживийВідео

10:41

"Оперативний дублер" напохваті: Фейгін розповів про двійників ПутінаВідео

10:13

До України не доїде: у Сибіру горить нафтобаза, паливо з якої мали відправити окупантамВідео

10:00

З Днем Соборності України 2023: патріотичні привітання в картинках і листівках

10:00

Кроляча лапка на удачу: ТОП-3 знака Зодіаку, яким точно пощастить в 2023 році

09:53

Превентивні удари по РФ: ЗСУ можуть жорстко відповісти на запуски ракет С-400 – експертВідео

09:40

Гороскоп на сьогодні 21 січня 2023: Рибам - гармонія, Дівам - емоційність, Тельцям - романтика

09:35

РФ готується бити ракетами по Україні: Сили оборони назвали ймовірні ціліВідео

09:22

Танки потрібні Україні зараз, щоб зупинити запланований наступ РФ – посол в СШАВідео

09:12

Угорський історичний парадоксПогляд

08:59

"Втомилися від цього шоу, відправляйте танки Україні": сенатори США жорстко "наїхали" на ФРНВідео

Реклама
08:39

Злякалися не дронів: в ISW пояснили, навіщо в Москві поставили комплекси ППО на будинкахВідео

08:33

Самі собі робимо гірше: 6 помилок під час прибирання, які приведуть до жахливих наслідків

08:30

Розгадка таємниці виявилася несподіваною: навіщо водії тримають в машині содуВідео

08:06

ЗСУ пішли вперед на Луганщині: окупанти відступають біля Сватового – ISWВідео

07:10

Як зекономити на пральному порошку: на цей саморобний засіб ви витратите лише копійки

06:59

Коли Україна зможе збивати ракети Х-22Погляд

06:58

Обіймайтеся цілий день: привітання з Днем обіймів у віршах і картинках для ваших коханих

06:00

Коли День Соборності України 2023: дата та історія свята

05:30

Жіночий гороскоп на тиждень 23-29 січня: Овнам - запаморочливий успіх, Рибам - впливовість

05:30

Гороскоп Таро на лютий 2023: Ракам - важлива новина, Левам - добробут, Дівам - грошіВідео

03:20

Хрусткі і з бульбашками: божевільний рецепт чебуреків, потрібно додати 1 ложку секретного інгредієнтаВідео

03:00

Що ви побачили першим: тест по картинці розкриє приховану сторону вашої особистостіВідео

02:30

Потепління буде недовгим: українців приголомшили крижаним прогнозом з лютою холоднечеюВідео

01:30

"Що приховує Даша Квіткова?": дружина Добриніна зважилася на зізнання на тлі чуток про розлученняВідео

00:51

Навіщо 21 січня кожному треба приготувати гречку: прикмети та що не можна робитиВідео

20 січня, п'ятниця
23:50

"Суперечки в банці з павуками": у ГУР заявили, що в оточенні Путіна почали загострюватися конфлікти

23:37

Все життя переслідує чорна смуга: 5 жіночих імен із неймовірно важкою долею

23:20

"Жодна ППО ще не стикалася з такою загрозою": Коваленко розповів, чим страшні С-300 та С-400Відео

23:05

Україна провела відверту розмову з Німеччиною про передачу танків LeopardВідео

22:45

"За 15 хвилин до трагедії сказала, що помре": російська ракета розірвала на шматки жінку в ДніпріВідео

Реклама
22:27

Гастролі проміняв на окопи: ЗСУ ліквідували репера-спортсмена з МагаданаВідео

22:26

"Можу поділитися щастям": учасниця "Холостяка" вийшла заміж

22:22

Чому не можна 22 січня нікому чіпати голку: прикмети і що не можна робитиВідео

22:05

Міс Україна показала, як росіяни бажають їй смерті

22:02

Кім Кардашьян за космічні гроші купила улюблену прикрасу принцеси ДіаниВідео

21:30

"За танки будемо боротися": Зеленський висловився про витівку Німеччини на РамштайніВідео

21:05

"Прямо як "Хаймарс": Маша Єфросиніна засвітила бюст на соковитих фото у відвертій сукні

20:59

Скоїли замах: принц Гаррі розповів про трагедіюВідео

20:33

"Цифри великі": американський генерал заявив про колосальні втрати України та РФВідео

20:17

"Не хочуть передавати": у Пентагоні озвучили рішення щодо танків Leopard для УкраїниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти