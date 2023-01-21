"Дістанемо до Москви та Уралу": РФ можуть загрожувати далекобійні ракети – Маломуж

Україна має всі можливості в кооперації із західними партнерами виробляти далекобійні ракети, впевнений екс-глава СЗР.

Україна може завдавати ударів по території агресора / УНІАН

Питання про надання Україні Заходом літаків і далекобійних ракет стоїть на порядку денному, заявив колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

"Переговори йдуть по ATACMS, які б'ють на 300 км і більше, і літакам F-15 і F-16. Але це вже буде другий етап, в найближчі місяці ми це точно не отримаємо. Це пов'язано з тим, що США вважають, що такі поставки можуть бути розцінені Росією як пряме втручання Заходу і війна між НАТО і РФ, а в такому випадку Росія почне агресивно поводитися щодо всього цивілізованого світу", - заявив він в ході чату в Главреді.

Разом з тим експерт звернув увагу на те, що Україна на базі Південмашу має всі можливості в кооперації із західними партнерами виробляти далекобійні ракети будь-якого радіусу дії і потужності.

"Ці ракети будуть діставати не тільки до Енгельса, але і до Москви, Санкт-Петербурга і Уралу – ніхто ніде не сховається. Це перспектива найближчих місяців, тому що система виробництва вже розгортається", — упевнений він.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Екс-глава СЗР також не виключив, що Україна може виробляти тисячі ударних безпілотників.

"Якщо ми піднімемо армаду безпілотників з потужними зарядами, вони проб'ють будь-яку систему ППО і зможуть накрити будь-яку потужну військову базу Росії, включаючи ядерну. Це відкриває для нас хороші перспективи. Тоді не доведеться просити ATACMS (хоча ми все одно будемо вести переговори по ним), а почнемо виробляти власні потужні ракети", — додав Маломуж.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив про те, що вже у 2023 році Україна може отримати від західних партнерів танки і ракети ATACMS дальнього радіусу дії.

"У наступному році так (можуть бути поставки нових видів озброєнь, — ред.). Але це буде залежати і від ситуації в полі бою", — пояснив глава МЗС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про переговори з американськими партнерами про передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

За словами глави держави, він проводить переговори з цього приводу з американським президентом Джо Байденом.

"Процес йде, я цим особисто займаюся. В принципі, це дуже для нас потрібно... Для мене це важливо - це мої особисті стосунки з президентом Байденом", - сказав він.

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