"Цей хлопець скаже - так": Байден пожартував, відповідаючи на питання про постачання Україні ATACMS

У глави Білого дому запитали, чи варто США задовольнити всі військові запити України. Джо Байден відповів журналістам жартом.

Джо Байден пожартував у відповідь на запитання, чи дадуть США Україні ATACMS / УНІАН

Президент США Джо Байден жартом відповів на запитання журналістів про те, чи не варто Вашингтону дати Києву всю ту зброю, про яку він просить для завершення війни з Росією.

Як повідомляє Європейська правда, на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Байдена запитали, чи варто США задовольнити всі військові запити України.

Глава Білого дому, вказуючи на Зеленського, сказав: "Цей хлопець скаже - так".

Байден також пожартував під час відповіді президента України на питання про додаткову військову допомогу.

Коли Зеленський говорив, що в разі чергової ескалації приїде в Білий Дім і проситиме про ще більше ЗРК Patriot, Байден відповів: "Працюємо над цим".

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент у США зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом.

Після зустрічі віч-на-віч лідери обох країн провели спільну пресконференцію.

Також Зеленський виступив в американському Конгресі на спеціальному спільному засіданні членів Палати Представників і Сенату на підтримку демократії. В цілому, виступ Зеленського в Конгресі США тривав понад двадцять хвилин.

Конгресмени стоячи вітали лідера України оплесками кілька хвилин поспіль.

Основні заяви Зеленського у Конгресі:

"Це битва не лише за життя, свободу і безпеку українців або будь-якого іншого народу, який Росія прагне підкорити. Це битва за те, хто переможе в умах наступних поколінь вільного світу";

"Нам треба більше ваших "Патріотів", щоб можна було зупинити російський терор проти наших міст";

"Україна ніколи не просила і не просить, щоб американські солдати воювали на нашій землі замість нас";

"Битва за Бахмут визначить, як розвиватимуться події".

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