"Цей хлопець скаже - так": Байден пожартував, відповідаючи на питання про постачання Україні ATACMS

Президент США Джо Байден жартом відповів на запитання журналістів про те, чи не варто Вашингтону дати Києву всю ту зброю, про яку він просить для завершення війни з Росією.
Як повідомляє Європейська правда, на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Байдена запитали, чи варто США задовольнити всі військові запити України.
Глава Білого дому, вказуючи на Зеленського, сказав: "Цей хлопець скаже - так".
Байден також пожартував під час відповіді президента України на питання про додаткову військову допомогу.
Коли Зеленський говорив, що в разі чергової ескалації приїде в Білий Дім і проситиме про ще більше ЗРК Patriot, Байден відповів: "Працюємо над цим".
Візит Зеленського до США
Президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент у США зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом.
Після зустрічі віч-на-віч лідери обох країн провели спільну пресконференцію.
Також Зеленський виступив в американському Конгресі на спеціальному спільному засіданні членів Палати Представників і Сенату на підтримку демократії. В цілому, виступ Зеленського в Конгресі США тривав понад двадцять хвилин.
Конгресмени стоячи вітали лідера України оплесками кілька хвилин поспіль.
Основні заяви Зеленського у Конгресі:
- "Це битва не лише за життя, свободу і безпеку українців або будь-якого іншого народу, який Росія прагне підкорити. Це битва за те, хто переможе в умах наступних поколінь вільного світу";
- "Нам треба більше ваших "Патріотів", щоб можна було зупинити російський терор проти наших міст";
- "Україна ніколи не просила і не просить, щоб американські солдати воювали на нашій землі замість нас";
- "Битва за Бахмут визначить, як розвиватимуться події".
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