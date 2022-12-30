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"Танки можна завтра": Україна у 2023 році отримає далекобійні ракети ATACMS - Кулеба

30 грудня 2022, 10:55
Поставки нових типів озброєнь залежать від конкретних потреб на фронті, пояснив глава МЗС.
'Танки можна завтра': Україна у 2023 році отримає далекобійні ракети ATACMS - Кулеба
Дмитро Кулеба розповів про постачання західного озброєння ЗСУ / УНІАН

Вже у 2023 році Україна може отримати від західних партнерів танки та ракети ATACMS дальнього радіусу дії.

Як підкреслив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна, це залежить від розвитку ситуації на фронті.

"У наступному році так (можуть бути поставки нових видів озброєнь, - ред.). Але це буде залежати і від ситуації в полі бою", - пояснив глава МЗС.

Він також уточнив, що поставки нових типів озброєнь залежать від конкретних потреб на фронті.

"У армії є свої конкретні потреби. Умовно кажучи, якби мені зараз запропонували сто танків або сто гаубиць, я б не вагаючись сказав сто гаубиць зараз, а танки можна завтра – тому що я знаю реальну потребу фронту і розумію, що це зараз набагато більш критично", - додав Кулеба.

Ракетний комплекс ATACMS: Його називають аналогом Точки-У. Він має на озброєнні балістичні ракети і є найбільш імовірним до передачі комплексом.

Комплекс може поставлятися в двох варіантах — на гусеничному шасі М270 з двома ракетами або ж на колісному шасі HIMARS з однією ракетою.

  • Основна мета - удари по аеродромах, штабах та інших важливих об'єктах.
  • Ракетний комплекс ATACMS може завдавати ударів на дистанції близько 300 км (Точка-У — 120 км).
  • Маса бойової частини ракети становить 230 кг.
  • Точність ураження становить 10-20 метрів відхилення від цілі.

Передача Україні систем ППО Patriot

Президент Володимир Зеленський розповів про переговори з американськими партнерами про передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

За словами глави держави, він проводить переговори з цього приводу з американським президентом Джо Байденом.

"Процес йде, я цим особисто займаюся. В принципі, це дуже для нас потрібно... Для мене це важливо - це мої особисті стосунки з президентом Байденом", - сказав він.

Нагадаємо, прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення про плани США поставити Україні ЗРК Patriot, заявив, що Кремль чекає підтвердження цієї інформації.

Також спікер диктатора РФ вважає, що дані ЗРК "безумовно" стануть метою для російських окупантів.

У США відповіли на погрози РФ після того, як стало відомо про наміри Вашингтона передати Києву системи ППО Patriot.

Реакція Кремля на рішення США не вплине на військову допомогу США Україні, заявив прес-секретар Пентагону Пет Райдер.

Читайте більше:

ЗСУ ракета Дмитро Кулеба
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