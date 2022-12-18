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Зеленський розповів про переговори з Байденом щодо передачі Україні ЗРК Patriot

18 грудня 2022, 11:40
Україна проводить інтенсивні переговори з союзниками у зв'язку з тим, що потребує засобів ППО.
Patriot, ВСУ
Україна веде переговори з США про постачання систем ППО ЗСУ / Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Президент Володимир Зеленський розповів про переговори з американськими партнерами про передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

За словами глави держави, він проводить переговори з цього приводу з американським президентом Джо Байденом. Як повідомив Зеленський в інтерв'ю французьким телеканалам TF1 і LCI, він особисто займається питанням передачі систем Patriot.

"Процес йде, я цим особисто займаюся. В принципі, це дуже для нас потрібно... Для мене це важливо - це мої особисті стосунки з президентом Байденом", - сказав він.

Президент підкреслив, що Україна проводить інтенсивні переговори з союзниками у зв'язку з тим, що потребує засобів протиповітряної оборони. Він уточнив, що консультації проводяться з Францією, Італією та США.

Крім того, глава держави також додав, що "з великим позитивом дивиться на це питання".

Передача Україні систем ППО Patriot

Нагадаємо, прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення про плани США поставити Україні ЗРК Patriot, заявив, що Кремль чекає підтвердження цієї інформації.

Також спікер диктатора РФ вважає, що дані ЗРК "безумовно" стануть метою для російських окупантів.

У США відповіли на погрози РФ після того, як стало відомо про наміри Вашингтона передати Києву системи ППО Patriot.

Реакція Кремля на рішення США не вплине на військову допомогу США Україні, заявив прес-секретар Пентагону Пет Райдер.

Як повідомляв Главред, раніше міністр оборони ФРН Христині Ламбрехт запропонувала Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору. Зокрема, було запропоновано використовувати винищувачі Eurofighter і системи ППО Patriot.

21 листопада віцепрем'єр-міністр, глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак запропонував розмістити додаткові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot біля кордону з Україною.

Після цього Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі ЗРК Patriot призначені тільки для використання на території НАТО.

Пізніше генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував пропозицію Польщі перемістити в Україну батареї ППО Patriot. За його словами, Альянс надав Україні системи протиповітряної оборони, але якщо мова йде про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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Володимир Зеленський Джо Байден війна Росії та України ЗРК Patriot
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