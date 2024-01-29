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"Дорого обійдеться": Зеленський відреагував на відмову надати ракети Taurus

Єлизавета Бельмас
29 січня 2024, 13:05
Президент України розповів, як ставиться до того, що військовим не надали далекобійну зброю.
Зеленський відреагував на відмову надати ракети Taurus
Зеленський відреагував на відмову надати ракети Taurus / колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія

Головнокомандувач України Володимир Зеленський стверджує, що відмова в наданні Україні конкретної допомоги через відсутність віри може дорого обійтися. Про це він розповів в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

На запитання про те, чи розчарований президент тим фактом, що Німеччина не надає далекобійні ракети, Зеленський відповів неоднозначно. Він сказав, що це питання стосується конкретно канцлера Олафа Шольца і наразі є багато деталей, про які президент розповісти не може.

Крім іншого, голова держави додав, що він розчарований сповільненим "включенням" у виклики, які виникають перед світом загалом.

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"Є багато чого, чого я не можу вам сказати. І напевно я коли-небудь зможу. І це не стосується тільки Олафа. Це стосується лідерів Європи та Сполучених Штатів. Я просто розчарований, що люди загалом більш прагматичні сьогодні у світі, і вони не одразу включаються в ті чи інші виклики. І я тільки можу бути розчарований одним, що Німеччина не відігравала ту роль, яку мала відігравати під час першої окупації України. Тому я сказав, що розчарований не Олафом. Я розчарований політикою тієї Німеччини, яка під час окупації Криму не зіграла ту роль, на яку Україна так заслуговувала. На яку так заслуговувала Європа і світ, і на яку так заслуговували всі ті люди, які тоді були живі і яких потім не стало під час повномасштабної війни", - пояснив президент.

До того ж Зеленський додав, що на Німеччину покладалися надії про те, що саме ця країна буде однією з тих, хто "посадить за стіл Росію" і пояснить, що міжнародне право та цінності порушувати не можна. Однак також у списку тих, на кого сподівалися, є й інші країни, які також відносно не діяли.

"Я розчарований тільки цим, що ці країни - ми знаємо, їх можна порахувати на пальцях - і вони не зробили майже нічого, щоб не було повномасштабної війни", - каже Володимир Зеленський.

Крім іншого, він висловив сподівання, що рішення Німеччини про надання ракет зміниться, оскільки невіра в Україну будь-якого міністра може обійтися дуже дорого.

"Ти або віриш, що Україна права і Росію треба поставити на місце, і тоді в тебе один, два, три, чотири, п'ять кроків, які ти сам вважаєш, що потрібно зробити і чим потрібно посилювати Україну, і не розмовляти про дрібниці, тому що це дрібниці: щось можемо, а щось не можемо. Це інше", - резюмував Зеленський.

Допомога Україні

Нагадаємо, Німеччина поки що не може дати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки в Берліна їх мало. Збільшити їхнє виробництво поки що немає можливості. До того ж німецька держава має докласти зусиль для зміцнення своєї безпеки, і в такій ситуації надавати Україні ракети нерозумно. Про це заявив депутат Бундестагу від урядової Соціал-демократичної партії Йоганнес Арльт.

Також, 26 січня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив заяву про можливість надання допомоги від ЄС Україні вже 1 лютого. За словами прем'єр-міністра, Україна очікує, що 1 лютого ЄС затвердить нову програму підтримки України Ukraine Facility терміном на 4 роки.

До того ж, німецький канцлер Олаф Шольц у першій половині лютого має намір відвідати США, щоб зустрітися з американським президентом Джо Байденом і обговорити питання подальшої військової підтримки України. Зустріч відбудеться через затягування Конгресом голосування щодо допомоги Києву.

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війна в Україні військова допомога війна Росії та України
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