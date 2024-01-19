Німеччина не надає Україні ракети Taurus: у Шольца назвали три причини

Потрібно налагодити виробництво зброї і боєприпасів – такі заходи необхідні, щоб забезпечити як Німеччину, так і Україну, сказав Йоханнес Арльт.

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У Німеччини мало ракет Taurus, їх самим не вистачає - депутат Бундестагу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, з відкритих джерел

Німеччина поки що не може надати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки у Берліна їх мало. Збільшити їх виробництво наразі немає можливості. До того ж німецька держава повинна докласти зусиль для зміцнення своєї безпеки, і в такій ситуації надавати Україні ракети нерозумно. Потрібно збільшувати виробництво зброї та боєприпасів. Про це заявив депутат Бундестагу від урядової Соціал-демократичної партії Йоханнес Арльт.

Як повідомляє DW, він розповів про те, що у ФРН обмежені запаси ракет Taurus, а країна поки що не може налагодити їх виробництво для поповнення запасів німецької армії.

"Тому враховуючи наші союзницькі зобов'язання перед НАТО і з урахуванням тих заходів, які ми повинні вжити для посилення власної безпеки, було б розумніше ці ракети не надавати", - вважає Арльт. відео дня

Також Йоханнес Арльт підкреслив, що зараз є важливим створити умови для надійного виробництва зброї та боєприпасів. Це важливо як для Німеччини, так і для надання допомоги Україні.

Ракети Taurus для України

Днями Опозиційний блок ХДС/ХСС у німецькому парламенті анонсував винесення на голосування питання надання Україні далекобійних ракет Taurus. Опозиціонери зазначили, що такі ракети могли б допомогти ЗСУ відтіснити російських окупантів.

Бундестаг провалив голосування за ракети Taurus для України. Серед парламентарів виникли гострі обговорення питання. Ініціативу підтримали 178 депутатів, 485 проголосували проти, троє утрималися.

"Зради" немає: у голосуванні Бундестагу щодо України ситуація трохи простіша, сказав депутат, глава української делегації в ПА НАТО Єгор Чернєв. Провал голосування пов'язаний із внутрішньополітичними парламентськими суперечками у Німеччині. Нардеп прогнозує, що питання з ракетами буде проголосовано до 22 лютого.

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