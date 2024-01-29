"Не буде 5-10 років": полковник розповів, коли Росія покине територію України

Невтішний прогноз про закінчення війни озвучив військовий.

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Полковник розповів, коли Росія покине територію України / колаж: Главред, фото: 128 ОГШЗБ, Богдан Кутєпов

Війна в Україні добігає кінця другого року і переходить у війну "за націю", оскільки воювати доведеться довго. Такі думки висловив командир 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія" - полковник Ігор Оболенський в інтерв'ю УП.

"Якщо до цього ми воювали за свій дім, за свою сім'ю, то зараз ми переходимо у війну за свою націю. І в людей у голові це вже змінюється. Вони розуміють, що війна буде довгою, вони починають розуміти, що треба воювати за націю", - одразу каже Оболенський.

За словами військового, тільки зараз до людей починає приходити відчуття реальності і війна не триватиме 5-10 років. Він переконаний, що вона триватиме довше і Росія завжди відчуватиме бажання щось зробити з Україною.

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"Дуже хотілося всього і швидко. Але війна не буде 5-10 років, вона буде довше. Цей сусід буде з нами завжди поруч, і завжди він буде хотіти щось із нами зробити", - каже військовий.

При цьому, він акцентує увагу і на хороших новинах, Оболенський вважає, що держава рухається в правильному напрямку, і це призведе до більш правильного добору особового складу з часом.

"Людей призначатимуть за тим, яку освіту вони мають, які навчання. І це буде один із маркерів, що ми йдемо в правильному напрямку", - наголосив Ігор Оболенський.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, незважаючи на триваючі важкі бої за Авдіївку Донецької області, українським захисникам вдалося відбити позиції, раніше захоплені окупантами РФ, повідомив глава Авдіївської ГВА Віталій Барабаш. Він уточнив, що ЗСУ повернули під контроль позиції біля ресторанного комплексу "Царське полювання".

Також президент Володимир Зеленський заявив, що країну-агресора Росію можна зупинити, не допустивши знищення України і Третьої світової війни. При цьому глава держави не став відповідати, чи може війна в Україні закінчитися у 2024 році.

До того ж, російська армія 28 січня заявила про прорив у село Табаївка, також інформацію про те, що до населеного пункту зайшли ворожі солдати підтвердили українські аналітики. Однак ЗСУ не дали окупантам закріпитися в селі.

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