Українці в РФ матимуть право на самовизначення: Огризко пояснив указ Зеленського

Історичний указ Володимира Зеленського не означає, що Україна ставить під сумнів територіальну цілісність будь-якої держави.

https://glavred.net/ukraine/ukraincy-v-rf-budut-imet-pravo-na-samoopredelenie-ogryzko-obyasnil-ukaz-zelenskogo-10537022.html Посилання скопійоване

Коли РФ розвалиться, українці в Росії матимуть право на самовизначення, вважає Володимир Огризко / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський у День соборності України підписав указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації". Дипломат, керівник Центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України, кандидат історичних наук Володимир Огризко пояснив, чому саме зараз глава держави згадав про території РФ, які історично населяли українці.

За його словами, оскільки багато українських земель у волюнтаристський спосіб було передано Російській Федерації, нагадати про це цілком правильно і справедливо. Огризко вважає, що світ має розуміти: "Росія не тільки зараз намагається захопити українські території, а робила це й раніше. І це насправді є незаконними діями".

Водночас указ Зеленського не означає, що Україна ставить під сумнів територіальну цілісність будь-якої держави.

відео дня

"Ми - цивілізована країна та нація, ми розуміємо, що світ тримається на повазі до міжнародного права", - наголосив дипломат.

Утім, на його думку, коли РФ почне розвалюватися, тоді питання про перспективи і майбутнє тих чи інших російських територій знову стане актуальним

"Якщо це утворення - Російська Федерація - припинить своє існування, і народи реалізовуватимуть своє право на самовизначення, то таке саме право матимуть і українці, які живуть на українських землях, що були незаконно захоплені Росією. Таким чином, історичну справедливість буде відновлено", - вважає Огризко.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Зеленський видав указ про "українські" Кубань і Слобожанщину

22 січня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації".

За словами президента, необхідно здійснювати кроки не лише для зміцнення єдності України та українського народу, а й для соборності прав і свобод, відображення правди про українців та історію України.

Президент поставив завдання уряду розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Російській Федерації. Цей план має бути розроблений за участю міжнародних експертів, представників Світового конгресу українців, науковців та громадськості, а потім внесений на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Заступник голови Ради Федерації РФ Дмитро Медведєв, який неодноразово ганьбився своїми неадекватними заявами, відреагував на указ Зеленського. Він назвав його "територіальними претензіями" до Росії. Крім того, Медведєв опублікував фейкову карту, на якій немає України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.