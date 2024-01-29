"Є єдиний спосіб зупинити Путіна": очільник МЗС Литви назвав головну умову

Російські окупанти є небезпечними не лише для України, вони можуть загрожувати також для інших держав.

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Очільник МЗС Литви сказав, що може зупинити Путіна/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін не зупиниться, поки його не зупинять. Для цього Україна повинна перемогти країну-агресорку Росію у війні.

Дії російських окупантів небезпечні не лише для України, а й інших держав. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, повідомляє "РБК-Україна".

"Я говоритиму про це щоразу, коли маю можливість: Путін не зупиниться, поки його не зупинять. Єдиний спосіб зупинити його – це виграти війну в Україні. І це єдиний спосіб справді бути впевненим, що його експансіоністську ідею зупинено, можливо, не зупинено назавжди, бо хто знає, ми не можемо передбачити майбутнє, але принаймні зупинено", – зазначив він. відео дня

За словами Ландсберґіса, нинішня ситуація небезпечна не лише для України. Російські окупанти можуть загрожувати також для інших країн.

"Це стає дійсно небезпечним для України, але потім воно стає небезпечним і для всіх інших. Це може бути Молдова, Грузія та навіть країни Балтії. І подивіться, норвезький глава Генштабу каже: ви знаєте, ми маємо бути готові до справжньої війни", – сказав очільник МЗС Литви.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ не дали росіянам закріпитися в Табаївці, у селі тривають запеклі бої. 28 січня російська армія заявила про прорив у село Табаївка, також інформацію про те, що в населений пункт зайшли ворожі солдати, підтвердили українські аналітики. Однак ЗСУ не дали окупантам закріпитися в селі.

Президент України Володимир Зеленський оцінив, чи закінчиться війна у 2024 році. Він заявив, що країну-агресора Росію можна зупинити, не допустивши знищення України й виникнення Третьої світової війни.

Також раніше Глевред розповідав про гучні заяви Зеленського, які він зробив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. Зокрема, він заявив, що у разі припинення допомоги Україні з боку США, Європа не зможе забезпечувати всі необхідні оборонні поставки Києву в повному обсязі.

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