27 членів ЄС дали згоду: Шмигаль заявив про вкрай важливу допомогу для України

Україна все-таки отримає обіцяні мільярди допомоги?

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Шмигаль заявив про вкрай важливу допомогу для України / колаж: Главред, фото: Денис Шмигаль, Flickr

Сьогодні, 26 січня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив заяву про можливість надання допомоги від ЄС Україні вже 1 лютого. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами прем'єр-міністра, Україна очікує, що 1 лютого ЄС затвердить нову програму підтримки України Ukraine Facility терміном на 4 роки. Сума підтримки має становити 50 мільярдів євро.

Попередньо, надання допомоги схвалили 27 країн-членів Європейського союзу.

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Також Денис Шмигаль, що уряд України розраховує на надання допомоги в новому році на тому ж рівні, яким він був у 2023 році. Наразі для покриття дефіциту в українському бюджеті від Євросоюзу необхідно отримати приблизно 18 млрд євро.

Крім іншого, 11,8 млрд доларів для підтримки бюджету 2024 року планує надати Адміністрація Президента США Джо Байдена.

"Покладаємося на позитивне рішення американського Конгресу з цього питання вже найближчим часом", - резюмував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Військова допомога Україні

Як повідомляв Главред, лідери Європейського Союзу готові до рішучих заходів, якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжить ветувати пакет допомоги для України. За інформацією з джерел в уряді ЄС, 26 країн-членів були готові проголосувати за виділення 50 мільярдів євро для допомоги Україні на саміті в Брюсселі 1 лютого, незалежно від позиції Угорщини.

Крім іншого, програш України у війні проти Росії може показати світу, що домінування США добігло кінця. У такому разі Європа може опинитися в зоні підвищеного ризику конфронтації з Росією. Однак навіть такі загрози не дають заходу поштовх у наданні військової допомоги Києву. Про те, чому так відбувається, в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов.

Також, 24 січня, в Україну з візитом прибув прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відомий своєю проросійською позицією і заявами. Про підсумки зустрічі розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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