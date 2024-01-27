У США затягують допомогу Україні, до Байдена їде Шольц: у Bloomberg дізналися деталі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц збирається приїхати до Сполучених Штатів уже в першій половині лютого, щоб поговорити з Джо Байденом, пишуть журналісти.

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Шольц поїде до Байдена обговорювати допомогу Україні - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Німецький канцлер Олаф Шольц у першій половині лютого має намір відвідати США, щоб зустрітися з американським президентом Джо Байденом і обговорити питання подальшої військової підтримки України. Зустріч відбудеться через затягування Конгресом голосування щодо допомоги Києву.

Як повідомляє Bloomberg, візит канцлера ФРН Шольца до Вашингтона планується на першу половину лютого. Глава німецького уряду має намір обговорити з Байденом питання подальшої підтримки України.

Журналісти акцентували увагу на тому, що візит пов'язаний із ситуацією, в рамках якої Конгрес США досі не ухвалив рішення щодо фінансування допомоги Києву.

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Допомога Україні від США

Конгрес не голосує за подальшу допомогу Україні через політичні протиріччя між демократами і республіканцями. Зокрема, республіканці вимагають, щоб ініціатива передбачала розв'язання міграційних проблем на кордоні з Мексикою, і відмовляються голосувати без включення цього питання до законопроєктів.

США допоможуть перемогти Україні у війні шляхом подальшого фінансування військової допомоги, заявив помічник держсекретаря Джеймс О'Браєн. Він пояснив, що Київ користується великою підтримкою в Конгресі і позитивне голосування - лише справа часу.

У США досягли угоди щодо кордону, написали журналісти CNN. Домовленості можуть оприлюднити вже наступного тижня. У Сенаті сподіваються, що це розблокує пакет законопроєктів, які включають допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

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