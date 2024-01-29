Евакуація Путіна: у Мережі розповіли про секретний підземний об'єкт під Москвою

У РФ почалися роботи з добудови секретного підземного об'єкту для евакуації кремлівської верхівки, у разі ядерного удару по Москві.
Як пише Telegram-канал ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело, глобальне будівництво розгорнулося біля московського аеропорту "Внуково", який ще з часів СРСР готували на випадок можливої ядерної війни.
Уточнюється, що на сьогодні "вирішуються проблеми підземного переходу від точки виходу до спецстоянки літаків, і вирішено в найкоротший термін усе-таки зробити так, щоб із Кремля з вітерцем можна було підземно "долетіти" до літака".
Водночас будівельники зіткнулися з безліччю проблем, хоча будівництво підходить до завершення.
"Дуже складні ґрунти в районі Внуково, проблеми з персоналом, точніше, з гострою нестачею підземних будівельників і, звісно, з обладнанням, яке здебільшого закордонного виробництва", - ідеться в повідомленні.
Що відомо про секретний об'єкт у Підмосков'ї
Секретний об'єкт розташовується в районі Внуковського шосе ще з часів СРСР і замаскований під довгобуд ("Всеросійський науковий центр молекулярної діагностики та лікування").
Підкреслюється, що до цього об'єкта підходять із Кремля, Міноборони і Луб'янки секретні підземні нитки, так званого "Метро 3".
"Замаскована під будівництво будівля стоїть у районі Внуково ще з 80-х років минулого століття, під землею цей об'єкт має на глибині понад 100 метрів спеціальну технічну залу, де ще з радянських часів були сховані спеціальні броньовики, на яких політичне й військове керівництво, в разі ядерного удару по Москві, повинно було дістатися ангарів спецстоянки "Внуково" та залишити столицю", - ідеться в повідомленні.
Дивіться відео - секретний підземний об'єкт у Підмосков'ї:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент країни-агресора Володимир Путін дедалі частіше подорожує не літаками президентського загону, а спеціальним броньованим потягом.
При цьому російський диктатор віддає перевагу бронепоїзду з початку підготовки війни з Україною.
Раніше повідомлялося, що в районі резиденції президента РФ Володимира Путіна в Московській області розмістили комплекс ППО.
Розміщення комплексу ППО зафіксували всього за 10 кілометрів від резиденції Путіна в Ново-Огарьово.
Читайте ще:
- У Путіна з'явилося нове смішне прізвисько
- Путін під наглядом онколога: у РФ засекретили закупівлі "Кремлівки"
- У бункер - на бронепоїзді: Путін пересів із літака на "залізницю"