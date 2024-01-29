Евакуація Путіна: у Мережі розповіли про секретний підземний об'єкт під Москвою

Таємний об'єкт розташовується в районі Внуковського шосе ще з часів СРСР і замаскований під довгобуд.

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Секретний об'єкт у Підмосков'ї / Скриншот

У РФ почалися роботи з добудови секретного підземного об'єкту для евакуації кремлівської верхівки, у разі ядерного удару по Москві.

Як пише Telegram-канал ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело, глобальне будівництво розгорнулося біля московського аеропорту "Внуково", який ще з часів СРСР готували на випадок можливої ядерної війни.

Уточнюється, що на сьогодні "вирішуються проблеми підземного переходу від точки виходу до спецстоянки літаків, і вирішено в найкоротший термін усе-таки зробити так, щоб із Кремля з вітерцем можна було підземно "долетіти" до літака".

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Водночас будівельники зіткнулися з безліччю проблем, хоча будівництво підходить до завершення.

"Дуже складні ґрунти в районі Внуково, проблеми з персоналом, точніше, з гострою нестачею підземних будівельників і, звісно, з обладнанням, яке здебільшого закордонного виробництва", - ідеться в повідомленні.

Що відомо про секретний об'єкт у Підмосков'ї

Секретний об'єкт розташовується в районі Внуковського шосе ще з часів СРСР і замаскований під довгобуд ("Всеросійський науковий центр молекулярної діагностики та лікування").

Підкреслюється, що до цього об'єкта підходять із Кремля, Міноборони і Луб'янки секретні підземні нитки, так званого "Метро 3".

"Замаскована під будівництво будівля стоїть у районі Внуково ще з 80-х років минулого століття, під землею цей об'єкт має на глибині понад 100 метрів спеціальну технічну залу, де ще з радянських часів були сховані спеціальні броньовики, на яких політичне й військове керівництво, в разі ядерного удару по Москві, повинно було дістатися ангарів спецстоянки "Внуково" та залишити столицю", - ідеться в повідомленні.

Дивіться відео - секретний підземний об'єкт у Підмосков'ї:

/ Скриншот

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент країни-агресора Володимир Путін дедалі частіше подорожує не літаками президентського загону, а спеціальним броньованим потягом.

При цьому російський диктатор віддає перевагу бронепоїзду з початку підготовки війни з Україною.

Раніше повідомлялося, що в районі резиденції президента РФ Володимира Путіна в Московській області розмістили комплекс ППО.

Розміщення комплексу ППО зафіксували всього за 10 кілометрів від резиденції Путіна в Ново-Огарьово.

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