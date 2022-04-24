Будинок розстріляли з танка, а дружину кинули помирати: пенсіонер розповів про звірства окупантів

Микола Гусак / скріншот

У селі Вабля, 60 км від Києва 74-річний пенсіонер Микола Гусак розповів, як окупанти забрали у нього будинок, а поранена дружина вмирала вдома.

Зараз дружина Миколи Тетяна в лікарні в Києві, туди її забрали діти. Сам же господар змушений ночувати в літній кухні. Тому що будинок зруйнований.

"Тут не було жодної хвилини, щоб не їздив танк. Ось бачите, паркан вирвали. Це зайшов бронетранспортер. Зламав ворота. Он снаряд - бачите", - каже Микола виданню Новое Время.

У селі до війни жило близько 200 людей, зараз більшість виїхала.

Сім'я переїхала сюди з Коростишева три роки тому. Будинок їм подарували діти.

Жінку сильно поранили

На початку березня будинок обстріляли окупанту, Тетяна отримала осколкове поранення ніг і спини. Російський "медик" сказав, що допомогти жінці не може.

"Обстріляв біля самого будинку танк. Стеля впала на жінку. І все. Поки я її відкопав, дуже багато крові втратила. Ніхто нічого не міг допомогти. Всі бігли, залишилися такі як я - старі. Що вони можуть, як вони ледь ходять", - розповів пенсіонер.

За три роки в будинку поставили нові вікна, перестелили стелю, господар каже, що був не будинок, а лялечка. Окупанти знищили все.

"А хто ж здобуде перемогу, як не ми? Ми захищаємо свою Батьківщину, свою землю. Ми зобов'язані здобути перемогу", - каже 74-річний Микола Гусак.

Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін рано вранці 24 лютого оголосив про військове вторгнення на територію України. Російські окупанти не змогли вирішити свої завдання, після чого переключилися на захоплення всіх районів Донбасу. Щоб, схоже, створити видимість "перемоги" в очах росіян.

Радник глави ОП Олексій Арестович раніше заявив, що перша фаза наступу Росії на Донбас вже почалася. Другу фазу вони спробують почати тоді, коли прибуде підкріплення. Атаки йдуть з північного і південного напрямків.

Британська розвідка інформувала, що на Донбасі очікується посилення військових дій. Загострення може відбутися в найближчі 2-3 тижні. За інформацією британців, росіяни спробують просунутися в Краматорську, а також будуть вести бої за південь в Херсоні та Миколаєві.

Журналіст Сергій Гармаш вважає, що якщо Україна здобуде перемогу над Росією на Донбасі, сили української оборони повинні гнати окупантів до самої російської території. Поки Російська держава існує у своїй імперській формі, спокою Україні не буде.

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