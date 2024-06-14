Домовленості про зброю немає: в НАТО вразили заявою щодо України

Альянс ставив за мету створення фонду для України, до якого союзники щороку перераховували б 40 мільярдів євро на рік. Але члени НАТО не досягли домовленості.

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Столтенберг пояснив, чому Альянс не прийняв рішення щодо озброєння для України / Колаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Країнам-членам НАТО не вдалося погодити зобов'язання про виділення 40 мільярдів доларів на рік для допомоги Україні озброєнням, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі.

На сайті НАТО йдеться, що він перерахував ключові пункти, які необхідні для підтримки України у боротьбі з країною-агресором Росією і наголосив, що НАТО потрібно прагнути більшої передбачуваності при наданні фінансів.

"Другим елементом будуть довгострокові фінансові зобов'язання. І у нас про це ще немає домовленості. Я працюю над цим, і багато хто дуже підтримує ідею про те, що нам потрібні не тільки короткострокові зобов'язання, які, звичайно, вітаються. Але якщо ми зможемо взяти на себе довгострокові передбачувані зобов'язання, це дасть можливість українцям краще планувати, забезпечить більшу передбачуваність і прозорість. І, найголовніше, дасть зрозуміти Москві, що вони не зможуть нас "пересидіти", - розповів Столтенберг. відео дня

Генсек НАТО також прокоментував узгодження плану з посилення підтримки України. За його словами, координація відбуватиметься під командуванням НАТО на американській базі у німецькому місті Вісбаден та на логістичних вузлах у вхідній частині Альянсу. До цього залучать близько 700 осіб з країн-членів НАТО та партнерів.

"Ми узгодили план, який визначає, як НАТО керуватиме координацією безпекової допомоги і навчанням. Це дозволить лідерам НАТО започаткувати ці зусилля на саміті НАТО у Вашингтоні у липні, поставивши нашу підтримку для України на міцнішу основу на майбутнє", - сказав Столтенберг.

Хто такий Єнс Столтенберг Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО. У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

НАТО в контексті російсько-української війни

Раніше угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан оголосив про новий формат взаємодії в межах НАТО. Будапешт вирішив не підтримувати Україну, але водночас і не блокувати рішення Альянсу щодо неї.

Нагадаємо, країна-агресорка Росія може паралельно з війною в Україні повільно готуватися до майбутнього ураження країн Північноатлантичного альянсу.

Очільник оборони Німеччини напередодні припустив, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін може напасти на НАТО у 2029 році.

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