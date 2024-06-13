Часу обмаль: в Німеччині назвали точний рік, коли Путін може напасти на НАТО

Борис Пісторіус хотів би запровадити обов'язкову службу для жінок і чоловіків, але "це займе надто багато часу".

https://glavred.net/world/vremeni-malo-v-germanii-nazvali-tochnyy-god-kogda-putin-mozhet-napast-na-nato-10572656.html Посилання скопійоване

Очільник оборони Німеччини припустив, що Путін може напасти на НАТО у 2029 році / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, pixabay, ua.depositphotos.com

Очільник оборони Німеччини Борис Пісторіус припускає, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін може напасти на НАТО у 2029 році. Таку думку німецький міністр висловив на прес-конференції в Берліні, пише Bild.

"Треба припустити, що Росія зможе напасти на одну із держав НАТО у 2029 році. Тому чисельність збройних сил має бути збільшена від 181 тис. до 203 тис. осіб. За оцінками Бундесверу та НАТО, Німеччині також потрібно ще близько 200 тисяч резервістів", - наголосив Пісторіус.

Видання додає, що німецький політик хотів би запровадити обов'язкову службу для жінок і чоловіків, але "це займе надто багато часу, тому Пісторіус швидко робить те, що зараз можливо".

відео дня

В свою чергу, Пісторіус підкреслив, що німецька армія хоче набирати "найбільш придатних, найбільш мотивованих".

"Ми не хочемо нудної, безглуздої військової служби", - підсумував керівник Міноборони ФРН.

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Можливість вторгнення РФ в країни НАТО - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в НАТО усвідомили, що Путін хоче знищити не лише Україну, а й увесь Альянс. Але через розбіжності між західними лідерами виникла безпекова проблема для світу.

До того ж, країні-агресору РФ буде достатньо двох-трьох років для того, щоб відновити здатність до конвенційної війни. За цей термін НАТО має встигнути підготуватися до ймовірної агресії з боку Росії.

Країни Північноатлантичного альянсу мають намір на кордоні з Росією від Норвегії до Польщі створити захист за допомогою безпілотників та інших технологій. Захисні механізми працюватимуть поряд із фізичними бар'єрами і системами спостереження.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред