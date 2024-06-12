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Столтенберг висунув неочікувану пропозицію щодо передачі Україні зброї

Яна Ставська
12 червня 2024, 21:28
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Реалізація цієї ідеї зробила би поставки озброєння Україні надійнішими, вважає генсек НАТО.
Столтенберг висунув неочікувану пропозицію щодо передачі Україні зброї
Столтенберг зробив гучну заяву щодо військової допомоги Україні / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, Аrmyinform, ua.depositphotos.com

Генсек НАТО Єнс Столтенберг висунув пропозицію, щоб країни-члени Альянсу зобовʼязалися постачати Україні озброєння. Наразі ця ініціатива є добровільною.

За словами Столтенберга, таке рішення допоможе зробити постачання зброї Україні більш надійним, ідеться у матеріалі Європейської правди.

"Якщо ми перетворимо це з добровільних поставок на зобов'язання перед НАТО, то, звичайно, поставки стануть більш масштабними та надійними. Різниця в тому, що тоді ми будемо використовувати командну структуру та спільне фінансування НАТО", - зазначив Столтенберг.

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Чим довше триває війна РФ проти України, тим важливіша для нас передбачуваність, підзвітність та справедливий розподіл витрат, додав він.

Допомога Україні у війні проти Росії - головне

Наразі Захід зосереджений щодо поставок Україні додаткових засобів протиповітряної оборони, яких ЗСУ критично бракує, щоб успішно відбивати масовані ракетні удари Росії по критичній інфраструктурі, зокрема.

Поміж тим, США та багатьма країнами Європи було ухвалено рішення дозволити Україні бити переданим озброєнням по прикордонній території Росії.

Цього літа в Україну можуть прибути перші F-16. Нідерланди, наприклад, дозволили застосовувати поставлену Україні авіацію для завдання ударів по країні-агресору.

Хто такий Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО.

У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

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