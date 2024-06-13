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Найближчі 2-3 роки будуть дуже критичними, РФ готується до ураження країн НАТО – Гончар

Альона Вороніна
13 червня 2024, 10:14
193
РФ може не піти фронтальною атакою і танковими колонами на якусь із країн Альянсу, а цілком імовірно діятиме іншим чином.
Михаил Гончар, НАТО
Найближчі 2-3 роки будуть дуже критичними, РФ готується до ураження країн НАТО/ колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Країна-агресорка Росія може паралельно з війною в Україні повільно готуватися до майбутнього ураження країн Північноатлантичного альянсу.

РФ малими кроками може дезорганізувати НАТО, а коли Альянс буде дезорганізований і буде не в змозі напрацювати дії у відповідь, тоді російські окупанти можуть перейти до більш рішучих дій. Таку думку висловив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар під час чату на Главреді.

Він зазначив, що РФ може не піти фронтальною атакою і танковими колонами на якусь із країн НАТО, а цілком імовірно діятиме іншим чином.

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"Не йдеться про те, що Росія піде фронтальною атакою і танковими колонами на Естонію чи Латвію. Військове вторгнення може відбутися пізніше. Зараз РФ демонструє різні варіанти. Росіяни зрозуміли, що силовий шантаж працює, що і далі зберігається антиескалаційна модель США і НАТО, тому й лякають Захід різними сценаріями. Але, звичайно, є сценарії, про які росіяни не говорять, але які можуть бути чутливими для НАТО", – зазначив Гончар.

За його словами, є низка таких варіантів, які може використати РФ. Наприклад, російські окупанти можуть захопити в Арктиці архіпелаг Свальбард, відомий як Шпіцберген – він має важливе стратегічне значення, адже розташований таким чином, що контролює вхід до Північної Атлантики та Арктики. Ще один варіант – РФ може спробувати пересунути кордони в Балтійському морі.

"Так само і нещодавня ситуація з кордонами в Балтійському морі. Уявімо, що Росія переглянула їх в односторонньому порядку, що це не залишиться ІПСО, і росіяни підуть далі. Де гарантія того, що Альянс відреагував би належним чином? Такої гарантії немає. Реакція могла би звестися до того, що в Альянсі вирішать: "Нехай у Москві потішаться тому, що вони пересунули морські кордони, а ми цього визнавати не будемо", – висловив думку Гончар.

Він зазначив, що поле для творчості у Росії є. Малими, але дуже дошкульними кроками, країна-агресорка РФ може дезорганізувати НАТО.

"А коли він буде дезорганізований, не буде консенсусу, ми побачимо, що не можуть бути напрацьовані дії у відповідь Росії. Тоді РФ може перейти до більш рішучих дій. Невипадково росіяни розкручують маховик свого ВПК. Поки у НАТО думають, що їм потрібно 5-10 років, щоб підтягнути свою військову інфраструктуру, в РФ виходять із того, що не можна дати НАТО можливість це зробити. А, отже, найближчі два-три роки будуть дуже критичними. Росія, ведучи війну проти України, намагається одночасно готуватися до майбутнього ураження країн НАТО", – зазначив Гончар.

Хто такий Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Чи може бути війна між РФ і НАТО – останні новини

Раніше український історик і блогер, кандидат історичних наук, відомий археолог Сергій Климовський висловив думку, чому Москва боїться оголосити війну США або НАТО.

Також раніше ексочільник ЦРУ попередив про цинічні плани РФ. Колишній очільник Центрального розвідувального управління США Девід Петреус попередив Захід, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру зупинятися на Україні, де його перемога означатиме війну проти НАТО.

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Гончар розповів, до чого необхідно готуватись Заходу. У самому НАТО багато хто бачить, що у випадку виникнення кризової ситуації низка країн Альянсу закликатиме уникати жорстких дій у відповідь.

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