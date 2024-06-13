Найближчі 2-3 роки будуть дуже критичними, РФ готується до ураження країн НАТО – Гончар

РФ може не піти фронтальною атакою і танковими колонами на якусь із країн Альянсу, а цілком імовірно діятиме іншим чином.

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Найближчі 2-3 роки будуть дуже критичними, РФ готується до ураження країн НАТО/ колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Країна-агресорка Росія може паралельно з війною в Україні повільно готуватися до майбутнього ураження країн Північноатлантичного альянсу.

РФ малими кроками може дезорганізувати НАТО, а коли Альянс буде дезорганізований і буде не в змозі напрацювати дії у відповідь, тоді російські окупанти можуть перейти до більш рішучих дій. Таку думку висловив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар під час чату на Главреді.

Він зазначив, що РФ може не піти фронтальною атакою і танковими колонами на якусь із країн НАТО, а цілком імовірно діятиме іншим чином.

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"Не йдеться про те, що Росія піде фронтальною атакою і танковими колонами на Естонію чи Латвію. Військове вторгнення може відбутися пізніше. Зараз РФ демонструє різні варіанти. Росіяни зрозуміли, що силовий шантаж працює, що і далі зберігається антиескалаційна модель США і НАТО, тому й лякають Захід різними сценаріями. Але, звичайно, є сценарії, про які росіяни не говорять, але які можуть бути чутливими для НАТО", – зазначив Гончар.

За його словами, є низка таких варіантів, які може використати РФ. Наприклад, російські окупанти можуть захопити в Арктиці архіпелаг Свальбард, відомий як Шпіцберген – він має важливе стратегічне значення, адже розташований таким чином, що контролює вхід до Північної Атлантики та Арктики. Ще один варіант – РФ може спробувати пересунути кордони в Балтійському морі.

"Так само і нещодавня ситуація з кордонами в Балтійському морі. Уявімо, що Росія переглянула їх в односторонньому порядку, що це не залишиться ІПСО, і росіяни підуть далі. Де гарантія того, що Альянс відреагував би належним чином? Такої гарантії немає. Реакція могла би звестися до того, що в Альянсі вирішать: "Нехай у Москві потішаться тому, що вони пересунули морські кордони, а ми цього визнавати не будемо", – висловив думку Гончар.

Він зазначив, що поле для творчості у Росії є. Малими, але дуже дошкульними кроками, країна-агресорка РФ може дезорганізувати НАТО.

"А коли він буде дезорганізований, не буде консенсусу, ми побачимо, що не можуть бути напрацьовані дії у відповідь Росії. Тоді РФ може перейти до більш рішучих дій. Невипадково росіяни розкручують маховик свого ВПК. Поки у НАТО думають, що їм потрібно 5-10 років, щоб підтягнути свою військову інфраструктуру, в РФ виходять із того, що не можна дати НАТО можливість це зробити. А, отже, найближчі два-три роки будуть дуже критичними. Росія, ведучи війну проти України, намагається одночасно готуватися до майбутнього ураження країн НАТО", – зазначив Гончар.

Хто такий Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

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